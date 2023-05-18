

بلغ إنتر الإيطالي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد أن جدد فوزه على جاره وغريمه ميلان 1-0 الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي، بعد أن تفوق عليه 2-0 ذهابا.



وسجل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد قبل ربع ساعة من النهاية (74)، ليحجز الإنتر مقعده أولا في المباراة النهائية 10 يونيو المقبل في إسطنبول.



وهذا النهائي السادس لـ «النيراتزوري» في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال والأول في 13 عاما، وتحديدا منذ أن قاده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه على حساب بايرن ميونيخ الألماني عام 2010.



وقال مارتينيز بعد المباراة: «لقد قمنا بعمل رائع في كلتا المباراتين، ما يهم هو المجموعة، لقد اختبرت ذلك في كأس العالم مع الأرجنتين، إذا كان لديك مجموعة موحدة، فالجميع يسير في الاتجاه نفسه، كل شيء أسهل»، مضيفا: لقد أظهرنا أن إنتر يستحق أن يعيش هذه الأمسيات، وأن يصل إلى هذه اللحظات المهمة جدا لأي لاعب. بعد الفوز بكأس العالم واختبار أقصى ما يمكن أن يحققه لاعب، كنت أعلم أنه يمكننا الوصول إلى النهائي».



وحرم إنتر جاره من بلوغ النهائي الثاني عشر في تاريخه والأول منذ 2007 عندما حقق لقبه السابع على حساب ليفربول الانجليزي، علما أنه ثاني أكثر المتوجين بالبطولة المرموقة خلف ريال مدريد (14).



في المقابل، توج إنتر 3 مرات أعوام 1964، 1965 و2010، وحل وصيفا عامي 1967 و1972.



وكان إنتر قد سهل مهمته ذهابا في المباراة التي اعتبرت على أرض ميلان (يعتمد الفريقان الملعب نفسه)، عندما فاز بثنائية مبكرة في أول 11 دقيقة عبر البوسني إدين دجيكو والأرميني هنريك مخيتاريان.



وأصبح سيموني إنزاغي أول مدرب ايطالي يقود إنتر لنهائي دوري الابطال منذ جوفاني إنفرينيتسي في 1972.



ويعيش «النيراتزوري» فترة ذهبية حيث فاز في 8 مباريات على التوالي في جميع المسابقات، وعزز حظوظه في العودة الى المسابقة القارية من بوابة الدوري، في حال لم يحقق اللقب هذا الموسم، باحتلاله المركز الثالث قبل 3 مراحل من النهاية. كما بلغ نهائي كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس، حيث يلتقي فيورنتنا في 24 الجاري.



وأقر مدرب ميلان ستيفانو بيولي بأن إنتر استحق التأهل، وقال: «قمنا بمشوار رائع في دوري الأبطال، لكن خسرنا في نصف النهائي، وفي مواجهة «ديربي»، لذا من الطبيعي أن نشعر بخيبة أمل، لكن إنتر استحق التأهل، لعب بشكل أفضل منا وفاز في كلتا المباراتين».



ويبدو الوضع غير مستقر لدى ميلان عقب خسارة مذلة أمام سبيزيا نهاية الأسبوع الماضي في الدوري، مما أجبر الفريق وبيولي على الدخول في نقاش مع الجماهير عقب نهاية المباراة خارج الديار.