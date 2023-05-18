يعول إشبيلية الإسباني على سجله الرائع في ملعبه عندما يلاقي يوفنتوس الإيطالي اليوم في إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم، فيما يعتمد روما الإيطالي على خبرة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتخطي باير ليفركوزن الألماني.



في 18 مباراة ضمن المسابقة القارية الرديفة على ملعبه رامون سانشيز بيسخوان، فاز إشبيلية 16 مرة وتعادل مرتين.



يبحث عن إكمال هذه السلسلة الإيجابية عندما يستقبل «السيدة العجوز»، بعد مباراة الذهاب التي بقي متقدما فيها بهدف المغربي يوسف النصيري حتى الدقيقة 90 عندما عادل فيديريكو غاتي النتيجة.



ويخوض يوفنتوس المواجهة بعد ثلاثة انتصارات تواليا في الدوري المحلي، وضعته في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن نابولي البطل، فيما حقق إشبيلية خمسة انتصارات في ست مباريات رفعته إلى المركز التاسع في الليغا بعد تعيين المدرب الجديد خوسيه لويس مينديليبار القادم في مارس خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي.



ويبحث إشبيلية عن بلوغ النهائي السابع في تاريخه، إذ يحمل الرقم القياسي بـ 6 ألقاب أعوام 2006، 2007، 2014، 2015، 2016 و2020.



يأمل مينديليبار في استعادة الجناح الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بعد خروجه مبكرا من مباراة الذهاب لإصابة عضلية.



في المقابل، يخوض يوفنتوس مباراة جديدة دون لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي تعرض لإصابة أخرى الأحد في الدوري المحلي خلال الفوز على كريمونيزي 2-0.



وعلى الجهة الأخرى، سيكون روما بحاجة لخطط مورينيو الدفاعية لبلوغ النهائي، بعد فوزه ذهابا 1-0، ويعيش فريق العاصمة فترة سيئة في الدوري المحلي، إذ لم يفز في آخر 5 مباريات فتراجع إلى المركز السادس، مهدرا فرصة التأهل إلى دوري الأبطال.



فيما نجح خصمه ليفركوزن تحت إشراف مدربه الإسباني تشابي ألونسو بالهروب من منطقة الهبوط إلى المركز السابع في «الپوندسليغا» والمنافسة على لقب قاري، بفضل مجموعة هجومية شابة.



يبرز في الوسط فلوريان فيرتس (20 عاما)، أحد الوجوه الواعدة في كرة القدم الألمانية، ومعه الظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ (22)، المهاجم الفرنسي موسى ديابي (23)، الجناح الفرنسي المغربي الأصل أمين عدلي (23)، المهاجم التشيكي آدم هلوجيك (20) وبطل العالم لاعب الوسط الأرجنتيني إيسيكيال بالاسيوس (24).



ويدرك ليفركوزن تماما أهمية هذه الفرصة، خصوصا انه توج مرة وحيدة في أوروبا بكأس الاتحاد (يوروبا ليغ حاليا) في 1988 وبلوغه نهائي دوري الأبطال في 2002.