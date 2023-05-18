يحيى حميدان



قرر اتحاد الكرة إدراج مسابقة دوري كرة الصالات ضمن نقاط درع التفوق العام لمسابقاته في الموسم المقبل 2023-2024. يأتي ذلك في ظل رغبة الاتحاد لدعم هذه اللعبة التي حققت الكثير من الإنجازات على مدى السنوات الأخيرة، وتشجيع الأندية على الاهتمام بفرقها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على اللعبة بشكل عام.



ويريد الاتحاد عبر هذه الخطوة تشجيع جميع الأندية على المشاركة في مسابقة دوري كرة الصالات وذلك في ظل مشاركة 7 فرق فقط بالمسابقات المحلية في الوقت الحالي بعدما كانت جميع الأندية تشارك بدوري هذه اللعبة في وقت سابق لكن لقلة الدعم انسحب العديد منها.