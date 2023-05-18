هادي العنزي



بات في حكم المؤكد عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة مساء السبت المقبل بنادي النصر لحل مجلس إدارة الاتحاد وتشكيل لجنة خماسية، على أن تتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.



ويأتي الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية على خلفية وجود خلاف بين مجلس الإدارة الحالي والجمعية العمومية ممثلة بالأندية، حيث أرتأى مجلس الإدارة الحالي الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2023-2027 في 31 الجاري عقب الانتهاء من جميع المسابقات المحلية، فيما ارتأت الجمعية العمومية ضرورة تحديد موعد مبكر عن ذلك أسوة بباقي الاتحادات التي انتخبت مجالس إداراتها، وبمجرد انتهاء المدة القانونية لعمر مجلس الإدارة والمقدرة بـ 4 أعوام ميلادية، والتي كانت في 14 مايو، وهو ما كان محل عدم اتفاق بين الطرفين.



هذا، ومن المقرر أن تتم المخاطبات الرسمية بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، عبر سكرتير الاتحاد بحسب اللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالة.