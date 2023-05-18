يحيى حميدان



بدأت إدارة نادي التضامن العمل على تجهيز الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل، والذي سيخوض غماره ضمن فرق دوري زين للدرجة الأولى بعد هبوطه من دوري «الأضواء».



وتتجه النية لدى مسؤولي «العنيد» للاستغناء عن جميع المحترفين الأجانب، وكذلك عن المحليين الذين تم استقطابهم من أندية أخرى، على أن يتم الاعتماد على لاعبي فريق فئة الشباب (تحت 21 سنة) بشكل شبه كامل مع تطعيمهم ببعض العناصر حسب الاحتياجات. وفضلت إدارة التضامن البحث عن مدرب أجنبي جديد يقود الفريق خلفا للمدرب ماهر الشمري، في إطار رغبة المسؤولين عن النادي في بناء فريق جديد للمستقبل.



ووضعت إدارة «العنيد» في حساباتها التعاقد مع 5 محترفين برازيليين لتدعيم صفوف الفريق.



وينتظر أن يعقد مجلس إدارة التضامن خلال الأيام المقبلة اجتماعا موسعا لحسم العديد من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم قبل وقت كاف من بداية رحلة الإعداد للموسم الجديد.