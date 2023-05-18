

ياسر العيلة



مسرحية «شيخ روحاني» تجربة مسرحية جديدة يقدمها «قروب البلام» على مسرح نادي اليرموك بمنطقة مشرف، مأخوذة من نص أكاديمي للمؤلف احمد العوضي يحمل عنوان «ريا وسكينة»، سبق أن شارك به في مهرجان الشباب ومهرجان الكويت للشباب العربي، وحصل من خلاله على العديد من الجوائز.



وفي «شيخ روحاني» تم استبدال شخصيتي الأختين «ريا» و«سكينة»، بالاخوين «صبحي» (حسن البلام) و«عبود» (عبدالعزيز النصار)، ويتناول العرض الأوضاع الأمنية في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي بشكل خاص، وان الأرض خصبة ومهيأة لولادة شخصيات مثل «ريا» و«سكينة» او «صبحي» و«عبود»، واللذين يقتلان لكي يعيشا، وبالطبع وجود هذه النوعية من المجرمين يكون وراءها فاسدون من رجال السلطة يقومون بحمايتهم من أجل الاستفادة المادية، حيث أدان المؤلف أحمد العوضي في نصه ممارسات العمدة (عبدالله الخضر) الذي يمثل السلطة، ويتهمه بالفساد وأنه أحد الأسباب التي تساعد في نشر الدجل والشعوذة والسكوت عن ممارسات الأخوين «صبحي» و«عبود»، بل ومساعدتهما في أعمالهما الإجرامية التي زادت إلى الشعوذة والسحر، ما جعل الفساد ينتشر بشكل أكبر.



تجربة «شيخ روحاني» جديدة على «قروب البلام» والذي يتماشى أسلوبه المسرحي مع التغيير الذي يشهده مسرح الكبار حاليا بأن يكون النص هو البطل وليس الممثلين حيث تكون جرعة التمثيل التراجيدي مؤثرة في أحداث العمل بعيدا عن استخدام الإفيهات بكثرة، وللحقيقة نجح أعضاء «القروب» بقيادة المخرج عبدالله البدر في ذلك، فالمشاهدون استمتعوا بقصة وضحك وتمثيل مع الاحتفاظ باللون الكوميدي الذي اعتاد الجمهور أن يشاهده في أعمال «قروب البلام».



تدور أحداث المسرحية حول الشقيقين «صبحي» و«عبود» اللذين يعيشان في بيت واحد، فـ «صبحي» متزوج من عذبة (زهرة عرفات) ولديهما ابن معاق (علي الحسيني)، أما «عبود» فمتزوج من غادة الزدجالي، حيث يمارس «صبحي» و«عبود» الدجل والشعوذة ويقتلان الأبرياء بهدف سرقة أموالهم، ومن هؤلاء الضحايا محمد الرمضان وفهد البناي وخالد السجاري والضحية الأخيرة ابن «صبحي» و«عذبة»، ويتستر على أفعالهما العمدة الذي استشعر أنهما انكشفا فتخلى عن حمايتهما وقبض عليهما قبل أن يفضحاه، وتم إعدامهم جميعا في النهاية.



كان العرض في مجمله رائعا أداء ومضمونا، واستطاع كل من المؤلف والمخرج أن يوصلا الفكرة ببساطة ومن دون تعقيدات، ومن الأشياء اللافتة في العمل السينوغرافيا وحركة الممثلين، الموسيقى، والتنقل من لحظة درامية إلى أخرى ببساطة شديدة، كما أن الإضاءة كانت متميزة في كيفية تزامن التنفيذ مع التصميم وأعطاها التنوع الذي أحدثه الفنان عبدالله النصار فيها جمالية للصورة، بجانب العديد من اللقطات الرائعة الأخرى على مستوى الديكور والملابس.



وبالنسبة لأداء الممثلين، فجميعهم تألقوا في تجسيد شخصياتهم، وشكل حسن البلام وعبدالعزيز النصار «دويتو» متميزا من خلال شخصيتي «صبحي» و«عبود»، وكان اداؤهما طبيعيا وصل للحضور بشكل سلس، وقدما مباراة في الكوميديا الفائز فيها هو الجمهور، وشاهدنا البلام في مساحة أكبر بكثير على خشبة المسرح عن التي اعتدنا عليها في أعماله السابقة، فملأ الأجواء حيوية وبهجة.



واكد النصار من جديد انه رقم صعب بين نجوم الكوميديا ليس في الكويت فقط وانما في العالم العربي، فهو لديه إمكانات وقدرات فنية كبيرة جدا، وكانت النجمة زهرة عرفات مفاجأة العمل بمعنى الكلمة، حيث قدمت شخصية «عذبة» والتي تعتقد انها جميلة الجميلات وهي بعيدة كليا عن الجمال، فأداؤهما كان جميلا، وقدمت جرعة رائعة من الكوميديا لم نشاهدها منها منذ فترة طويلة.



وتألق عبدالله الخضر الذي يعود للعمل مع «قروب البلام» بعد غياب سبعة أعوام، في تجسيد شخصية العمدة الفاسد بطريقته الخاصة التي يحبها جمهوره الكبير، فالخضر ممثل بارع في كل أدواره، ونفس الكلام ينطبق على الثلاثي فهد البناي ومحمد الرمضان وخالد السجاري الذين أشاعوا حالة من السعادة بين الجمهور، بأدائهم التمثيلي العالي، وقدم البناي والرمضان «دويتو» رائعا، خاصة في مشهد القبر والذي استحقا عليه إعجاب الحضور الذي ملأ ضحكاتهم أرجاء المسرح اكثر من مرة.



وقدمت الفنانة غادة الزدجالي واحدا من أجمل أدوارها المسرحية، وكانت واثقة من قدراتها بشكل كبير بالرغم من أن العمل مع فريق كامل من نجوم الكوميديا ليس بالأمر السهل، ويجب الا ننسى الأداء التمثيلي الرائع من الفنان علي الحسيني الذي جسد شخصية الابن المعاق ضحية والديه وتنمر المجتمع عليه بشكل يستحق عليه الإشادة.



ويحسب للمخرج عبدالله البدر انه قدم نجوم العمل وجميعهم كوميديانات بهذا الشكل والأداء والحس التمثيلي بشكل مختلف، مؤكدا أن النجم الكوميدي قادر على تقديم اللون التراجيدي على المسرح بإبداع.



بشكل عام مسرحية «شيخ روحاني» عمل متكامل العناصر يقدم الكوميديا الممزوجة بالتراجيديا بـ«شكل ثاني» من خلال نص وبناء درامي قوي تستحق المشاهدة.