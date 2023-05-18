

القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة فرح الزاهد حالة من النشاط الفني الفترة الحالية، حيث ترتبط بأكثر من فيلم من المقرر عرضها قريبا، منها فيلم «شوجر دادي» مع ليلى علوي وبيومي فؤاد المقرر طرحه بعد أيام بدور العرض، وتعتبره أولى تجاربها الحقيقية في السينما، وتجسد فيه دورا يشبه شخصيتها الحقيقية في الحياة.



وتشارك فرح بظهور خاص في فيلم «مستر إكس» مع شقيقتها هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي تظهر خلاله بمشهد واحد فقط، والفيلم من المقرر عرضه بموسم عيد الأضحى المقبل، كما تنتظر تحديد موعد عرض فيلم «البطة الصفرا» مع غادة عادل ومحمد عبدالرحمن، كذلك شاركت في فيلم «مهمة في سهل حشيش» بدور زوجة مصطفى غريب.