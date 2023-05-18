شنت الفنانة كاريس بشار هجوما عنيفا على مخرج مسلسل «النار بالنار» محمد عبدالعزيز، مؤكدة أن رسالة العمل الحقيقية لم تصل بالشكل المطلوب، وقالت: رسالة العمل لم تصل بالشكل المطلوب وتم تحريفها، خصوصا في الحلقات الأخيرة بسبب الحذف والتعديلات الكثيرة التي كان يجريها مخرج العمل خلال التصوير ما حول مقولة العمل من مكان إلى مكان آخر.



وأضافت كاريس خلال استضافتها في برنامج «كلام نواعم»: نحن كفريق عمل، وأنا كنت مطلعة على العمل كاملا، دخلنا التصوير بسبعة وعشرين حلقة، ولكن خلال زحمة التصوير كان يتم حذف مشهد من هنا أو مشهد من هناك، وحتى لو كان ذلك مشهدا أو مشهدين فإنها تؤثر على سير الشخصيات، بالمقابل كانت هناك مشاهد تضاف للخط الثاني وكله لم نكن نعرفه.



وأكملت: ما حصل يمكن تسميته بقلة الأمانة على العمل من قبل الشخص الذي كان يحذف ويعدل ويرمي لقطات ومشاهد على المونتاج، واصفة كاتب المسلسل رامي كوسا بالمتعاون جدا، حيث استمر في العمل للحلقة الرابعة والعشرين عندها وصل هو والمخرج إلى حائط مسدود في التعامل فانسحب في النهاية.



يذكر أن مسلسل «النار بالنار» من تأليف رامي كوسا، إخراج محمد عبدالعزيز، وهو من بطولة كل من: عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، طارق تميم، وآخرين.