



كيف نحمي جلدنا من تأثير الأشعة فوق البنفسجية. وما مدى أهمية استخدام الكريمات الواقية من تأثيرها في الأيام الملبدة بالغيوم وفي الظل؟ وكم من الوقت يمكن البقاء تحت أشعة الشمس عند وجود الكثير من الشامات على الجلد؟ وهل الأشعة فوق البنفسجية خطرة على أصحاب البشرة الداكنة أيضا؟ وماذا يجب عمله للحصول على فيتامين D، وعدم الإصابة بسرطان الجلد؟



وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف يعتقد الكثيرون أنه في الطقس الغائم أو في الظل لا حاجة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية. ولكن هذا غير صحيح لأن هذه الأشعة يمكن أن تخترق سماكة عدة سنتمترات في العمق. ويقول: «يجب أن نعلم أننا نرى فقط 40% من الضوء المرئي و60% منه لا نراه مع أن الإشعاع مستمر».



ويضيف: إن الاختلاف الرئيسي بين كريمات النهار والليل ليس في الترطيب والتغذية بل في وجود عامل الحماية من أشعة الشمس. ويقول: «دائما باستثناء الليل يوجد إشعاع حتى في فصل الشتاء ولكن أقل. لذلك الجميع دون معرفة هذا الأمر يستخدمون الكريمات النهارية بصورة عمياء». ووفقا له، تعتبر الأشعة فوق البنفسجية العامل الأخطر لشيخوخة الجلد للإناث والذكور على حد سواء.



ويقول: «أجريت في أستراليا دراسة أظهرت نتائجها أن أكثر من 70% من الرجال وأكثر من 40% من النساء دون سن الثلاثين يعانون من تجاعيد مرتبطة بالتشيخ الضوئي (photoaging)». فهل حقا بزيادة مستوى حماية الكريم يكون الجلد محميا أكثر من تأثير الأشعة فوق البنفسجية؟



وفقا لمياسنيكوف، لا توجد علاقة خطية مباشرة، فمثلا SPF-20 يوفر حماية للبشرة بنسبة 87% وSPF-30 بنسبة 91%، وSPF-50 بنسبة 95%. وإذا كان الاختلاف في السعر كبيرا، فليس من الضروري شراء الكريم الذي له مستوى حماية مرتفع، لأن الأهم هو كيفية استخدام الكريم. يجب أن توضع على سنتمتر واحد من الجلد كمية محددة من الكريم، بحيث تكفي علبة الكريم لمدة ثلاثة أيام. كما أنه بعد وضع الكريم يجب ارتداء الملابس بصورة صحيحة.



والعامل الخطر الآخر هو وجود شامات على الجلد، فإذا كان عددها أكثر من 20 شامة فإن الأشعة فوق البنفسجية قد تحفز تطور أنواع مختلفة من سرطان الجلد. ويضيف: للحصول على الكمية اللازمة من فيتامين D يكفي التعرض للشمس مدة نصف ساعة حتى في فصل الخريف. ومن الأفضل التعرض للشمس قبل الساعة 11 وبعد الخامسة مساء.

المصدر: «فيستي. رو»