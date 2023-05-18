رفع مصرف سورية المركزي أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بمقدار 300 ليرة عن نشرة أمس الأول، ليصبع سعر الصرف 8100 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك في نشرة الحوالات الخارجية وتصريف الأموال.



في المقابل، شهدت الليرة السورية في السوق السوداء تحسنا ملحوظا، حيث انخفض سعر تصريف الدولار من 9125 ليرة عند اغلاق التداولات أمس الأول الى 9000 ليرة صباح أمس، واستمر الانخفاض طوال النهار حيث وصل سعر الصرف الى 8850 ليرة مقابل الدولار الواحد، بحسب موقع الليرة اليوم المتخصص.



وكسر سعر الذهب حاجز نصف المليون ليرة للغرام الواحد الذي استقر عنده منذ الخميس الماضي، وحددت جمعية الصاغة السعر أمس بحدود 495 الف ليرة للغرام من عيار 21. كما انخفض سعر الذهب في السوق الموازية الى 505 آلاف ليرة سورية للغرام من عيار 21 أيضا منخفضا بنحو 15 الف ليرة عن سعر أمس الأول بحسب موقع الليرة اليوم.