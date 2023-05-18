قالت الأمم المتحدة امس إن أكثر من نصف سكان السودان بحاجة الآن للمساعدات والحماية في وقت يبحث فيه المدنيون عن ملجأ لهم من الضربات الجوية والاشتباكات المتفرقة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منطقة الخرطوم.



وقال سكان إن الكهرباء انقطعت، وثمة نقص شديد في إمدادات الغذاء ومياه الشرب شحيحة بسبب صراع الطرفين على السلطة والذي دخل شهره الثاني رغم جهود الوساطة الدولية.



وفي جنيف، ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 25 مليون شخص بحاجة للمساعدة وهو أعلى عدد تسجله المنظمة الدولية في السودان. وقبل الصراع، كان الرقم نحو 15 مليونا. وناشدت المنظمة تقديم مساعدات بقيمة 2.6 مليار دولار.



وقال سكان إنهم سمعوا دوي مدافع مضادة للطائرات وأزيز طائرات مسيرة اليوم الأربعاء في العاصمة، في إشارة إلى أن الصراع مستمر بلا هوادة بين الطرفين.



وقال عباس السيد (27 عاما) متحدثا لـ «رويترز» عبر الهاتف من مدينة بحري المتاخمة للعاصمة إنهم تنقلوا من مكان إلى آخر في الأيام الماضية.



وأضاف: إنهم يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه بشكل كامل. وقال إنه لم يعد بوسعهم الحصول على الخبز الذي اعتادوا الحصول عليه في الأيام الأولى من الحرب.



ويعتمد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على الضربات الجوية والقصف لطرد مقاتلي الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الشهير أيضا باسم حميدتي، من المناطق السكنية التي يتمركزون بها في الخرطوم.



ميدانيا، تتواصل المعارك في السودان بالأسلحة الثقيلة للشهر الثاني، وتتركز في مثلث العاصمة: الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان.



وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش إن القوات المسلحة وجهت ضربات مركزة على عدد من مواقع من سماهم المتمردين، كبدتهم من خلالها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات.



في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن السفير جون غودفري مازال في جدة لدعم المحادثات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية.



من جهته، قال مصدر ديبلوماسي سوداني بحسب «الجزيرة» إن المفاوضات بين طرفي القتال - التي جاءت بوساطة سعودية - أميركية ما تزال متواصلة في مدينة جدة السعودية، ولكن بشكل غير رسمي.