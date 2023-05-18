

تقدم شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في الكويت، عروض موسم الصيف على سيارات مختارة خلال شهر مايو.



ومن ضمن العروض الاستثنائية أثناء شهر مايو، تقدم أودي الكويت لعملائها هدية مجانية بقيمة 2000 دينار، وكفالة إضافية لمدة 5 سنوات، وباقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.



ويسر أودي الكويت دعم العملاء مع الاستمرار في تقديم أفضل ما يمكن من العروض ومن حيث التصميم والنمط الرياضي والفخامة والاستخدام العملي لجميع سيارات أودي.



ويمكن للعملاء الاستمتاع بعروض مذهلة على طرازات مختارة من سيارات أودي الجديدة ومنها أودي: A3، S3، A5 Coupe، A5 Sportback، A6، وQ8 متعددة الاستعمالات، التي تمنح لجميع العملاء اختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم وأذواقهم.



للاستمتاع بالعروض الجديدة أو لحجز تجربة القيادة، يمكن للعملاء زيارة http://www.audi-kuwait.com أو زيارة معرض أودي الكويت في منطقة الشويخ الصناعية - طريق الجهراء (شارع البيبسي)، من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 8:30 مساء.