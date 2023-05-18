

مع اقتراب نهاية شهر مايو الجاري، أعلن بنك برقان أنه لم يبق سوى أيام قليلة للدخول في سحب حساب «كنز» النصف سنوي، والذي يوفر للعملاء فرصة الفوز بجائزة نقدية قيمتها 500 ألف دينار، وفي إطار جهوده الرامية إلى زيادة فرص الفوز بالمكافآت المميزة التي قد تغير أسلوب حياة الرابحين بشكل جذري، يشجع البنك عملاءه الحاليين أو الأشخاص الراغبين بالانضمام، على الاستفادة من الأيام الأخيرة قبل موعد السحب، وفتح حساب «كنز» أو زيادة رصيد الحساب الحالي قبل 31 مايو، وهو آخر موعد للمشاركة والتمتع بفرص ربح الجائزة النصف سنوية.



وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في السحب النصف سنوي يوم 6 يوليو 2023، بحضور ممثلين عن بنك برقان ووزارة التجارة والصناعة.



وفي هذا الصدد، قالت لولوة الخترش، مدير أول تطوير المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان: «إن حساب كنز يعتبر أحد الحلول الفعالة للغاية والمتخصصة في مكافأة العملاء، وذلك من خلال توفير العديد من فرص الفوز على مدار العام، بجوائز تتراوح بين 2000 دينار و1.5 مليون دينار، وقد أردنا التميز أكثر هذا العام عبر تقديم مزايا جديدة وغير مسبوقة، إضافة إلى جوائز أعلى لكل سحب شهري ونصف سنوي، وذلك بعد تجديد قيمة سحوبات حساب كنز، ويحصل الفائز المحظوظ في شهر يوليو، والذي سينضم إلى قائمة تضم 240 رابحا هذا العام في السحوبات الشهرية، على جائزة نقدية قيمتها 500 ألف دينار.



كما جددت الخترش تذكير عملاء البنك بأن فرص ربح الجائزة تزيد كلما ارتفعت قيمة رصيدهم في حساب «كنز»، مؤكدة التزام بنك برقان بمواصلة الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية.