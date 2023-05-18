تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي أمس بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.67%، إلى 74.41 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.78%، إلى 70.31 دولارا.



وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي. وكان سبعة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجعا قدره 900 ألف برميل.



وزاد ذلك من مخاوف النمو في الولايات المتحدة، والتي أثارتها بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4% في أبريل، وهو ما يقل عن التقديرات بزيادتها 0.8%.



وفي الصين، نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أبريل دون التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد قوته الدافعة في بداية الربع الثاني.