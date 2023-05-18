عمر القاضي: حصلنا على الجائزة الماسية لأفضل موزع متميز في عام 2022 للعام الخامس على التوالي

تحت عنوان «المضي قدما في التكنولوجيا والحرفية»، عقد مؤتمر جي أيه سي موتور الدولي للموزعين في قوانغتشو بالصين، حيث حصدت شركة المطوع والقاضي ثلاث جوائز مرموقة تأكيدا على نجاحها وتفانيها والتزامها تجاه العلامة التجارية التي تمثلها وكذلك تجاه عملائها:



الجائزة الأولى هي الجائزة الماسية لأفضل موزع متميز لعام 2022، والتي حصلت عليها الشركة للعام الخامس على التوالي. وكانت الجائزتان الثانية والثالثة هما الأفضل في المبيعات وأفضل خدمة ما بعد البيع بين الوكلاء على مستوى العالم.



وتعليقا على هذا التكريم، قال عمر القاضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطوع والقاضي: سعداء بالجوائز التي حصدناها، والتي تعكس المستوى المتميز للخدمات التي نقدمها كوكيل لشركة جي أيه سي موتور في الكويت والثقة التي اكتسبناها من قبل مجموعة جي أيه سي. حصلنا على الجائزة الماسية لأفضل موزع متميز في عام 2022 للعام الخامس على التوالي وهو أمر نعتز ونفتخر به.



وأضاف: رؤيتنا كشركة هي الحفاظ على المكانة الرائدة التي اكتسبناها بل وتطويرها، والاستمرار في تحقيق رضا العملاء من خلال تقديم مجموعة واسعة من الحلول والخدمات وعقد شراكات مع أفضل العلامات التجارية على مستوى العالم.



بدوره، قال أحمد أبوالهدى، المدير العام لشركة المطوع والقاضي: تشهد الجوائز التي حصدتها الشركة على استراتيجيتنا الحكيمة وفريق عملنا المحترف والخدمات المتميزة التي نقدمها على كافة المستويات. وأضاف: «لا حدود لما لدينا من طموحات، ونعد شركاءنا وعملاءنا بأن الأفضل لم يأت بعد».



وعقدت المطوع والقاضي اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية كي تصبح الموزع الحصري لمنتجاتهم في الكويت وقد أصبح اسم شركة المطوع والقاضي في الكويت مرادفا للثقة والرضا عند العملاء على مدار السنيين.



ومنذ إنشائها، حرصت الشركة على توفير أعلى مستوى من الخدمة لعملائها، وحصلت على العديد من الجوائز لرضا العملاء في المبيعات وخدمات ما بعد البيع من قبل شركات عالمية ومحلية.



وخلال المؤتمر استعرض تسنغ تشينغ هونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي أيه سي التطورات التي شهدتها الشركة خلال السنوات الـ26 الماضية، وقال: تواصل مجموعة جي أيه سي سعيها للحفاظ على مستوى الموزعين المعتمدين لسياراتهم على مستوى العالم، وذلك فيما يخص المنتج والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من مستويات الدعم الشامل، ومساعدتهم على التطور، وتحقيق النجاح من خلال التعاون مع علامتنا التجارية جي أيه سي موتور.



وقد عبر تسنغ هيبين، المدير العام لشركة جي أيه سي إنترناشيونال، عن خالص امتنانه للشركاء والموزعين على مستوى العالم من خلال كلمته الترحيبية. وقد شارك في المؤتمر قادة مختلف الشركات التابعة لمجموعة جي أيه سي.



أسست مجموعة جي إيه سي علامتها التجارية جي أيه سي موتور في عام 2007. ومن أجل ضمان إنتاج سيارة ذات جودة عالية حرصت مجموعة جي أيه سي على استخدام خبرتها المكتسبة من العمل مع مختلف مصنعي السيارات واستيراد مختلف أجزاء سياراتها من موردين عالميين. وقد حققت هذه الإستراتيجية نتائج باهرة.



وتخطط جي أيه سي موتور لإطلاق ثلاث طرازات سيارات جديدة إضافة لسيارة إمباو الجديدة كليا التي طرحتها الشركة خلال هذا العام إلى جانب طرازين آخرين سنويا، كي تكون لديها مجموعة من السيارات ننافس من خلالها كبرى العلامات التجارية وتلبي احتياجات العملاء.



وعن مواصفات وأداء السيارات، أوضح القاضي أن هناك العديد من المزايا المشتركة لأنواع سيارات جي أيه سي التي تجمع القوة والمتانة والأداء العالي على الطرقات بمحركاتها القوية، إضافة إلى تركيز عوامل الأمان لضمان أعلى مستويات الشعور بالثقة أثناء القيادة على الطرقات مهما كانت طبيعتها وفي مختلف الظروف، وبما يناسب احتياجات ومتطلبات الأشخاص وفقا لطبيعة أعمالهم والغاية التي يريدون اقتناء السيارة بسببها، فهناك سيارات عائلية واسعة ومريحة، وهناك سيارات لرجال الأعمال، وكذلك سيارات للشباب، وكل من هذه السيارات تتمتع بمواصفات خاصة وجاذبة لتجعل منها الغاية المرجوة عند القيادة، وهي مزودة بأحدث التقنيات المتطورة من إضاءة أمامية وخلفية، ومن هذه السيارات السيارة الجديدة التي تم طرحها مؤخرا EMPOW 2023 وهي من السيارات الشبابية ذات الطابع الرياضي بتصميم متناسق وجذاب وألوان رياضية مكسوة من الداخل بألوان تحاكي الطابع الرياضي ومزودة بمحرك 1.5 تيربو وناقل حركة من الجيل الثالث لشركة ايزن 7 سرعات وهي مزودة بالعديد من المزايا والمواصفات التي تجعل من القيادة متعة استثنائية على الطرقات وبسرعة.



GS8 2023 الجديد كلياً



هي من السيارات ذات الدفع الرباعي والجيل الثاني من سيارات جي ايه سي ولقيت إقبالا كبيرا بين عملائنا، بما تتمتع به من مزايا ومواصفات حديثة تلبي احتياجاتهم، وتتمتع سيارة جي اس 8 بالفخامة والرحابة الداخلية من حيث المقاعد من الجلد بألوان متعددة تعمل كهربائيا مع تعديل 14 وضعية ومزودة بالتبريد وشاشة 14 إنشا بها نظام ملاحة ومزودة بأربع كاميرات 360 درجة وتعمل بالأوامر الصوتية وعداد بروجكتر كما يوجد بها نظام AUTO PARK وبمحرك بتقنية GDI المساعد على حقن وتوفير الوقود وناقل حركة 8 سرعات من الجيل الثالث.