علاء مجيد



ارتفع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر أبريل الماضي عن مستويات شهر مارس الماضي ليصل إلى مستوى 14 مليار دينار بنمو على أساس شهري بلغت نسبته 2.34% وبزيادة قدرها 322 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 13.738 مليار دينار في شهر مارس الماضي.



ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي. وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.



احتياطي الذهب وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 14.362 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ14.060 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات اخرى بمقدار 270.13 مليون دينار. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



من جهة أخرى، بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أبريل الماضي نحو 2.223 مليار دينار بزيادة قدره 130 مليون دينار وبنسبة 6.12% عن شهر مارس الماضي البالغ 2.124 مليار دينار، مقسمة إلى 2.191 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.285 مليون دينار.



فقد ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر أبريل لتصل إلى 1.24 مليار دينار مقارنة بـ1.206 مليار دينار في مارس الماضي.



كما زادت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية أبريل إلى 708.5 مليون دينار مقارنة 681.8 مليون دينار في مارس الماضي، وصعدت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية أبريل الماضي 148.8 مليون دينار في مقارنة بـ116.6 مليون دينار في مارس الماضي.



وارتفعت فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية أبريل الماضي 63.7 مليون دينار مقارنة بـ58.4 مليون دينار في مارس الماضي. كما تقدمت فئة النصف دينار فقد بلغت 16.5 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي مقارنة بـ16.31 مليون دينار في مارس الماضي.



وأخيرا صعدت فئة الربع دينار كويتي حيث بلغت بنهاية أبريل الماضي 13.43 مليون دينار مقارنة بـ13.25 مليون دينار في مارس الماضي.