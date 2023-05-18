نجحت شركة الكويت للتأمين، في تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 الخاص بعقود التأمين والمعيار المحاسبي IFRS 9، حيث يدخل المعياران حيز التنفيذ من بداية العام الحالي، وهذا يدل على التزام الشركة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وقدرتها على سرعة التكيف مع المتغيرات الجديدة، مما يعكس قوة الشركة وقدرتها على تحقيق التميز واستيفاء المتطلبات اللازمة.



وبناء عليه، تعلن شركة الكويت للتأمين عن نتائج الربع الأول للعام الحالي، حيث بلغت الايرادات التشغيلية 1.51 مليون دينار (4.93 ملايين دولار) مقابل 409 آلاف دينار (1.33 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع قدره 1.10 مليون دينار (3.55 ملايين دولار) وبنسبة زيادة 270%. وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية 15.74 مليون دينار (51.43 مليون دولار) مقابل 15.71 مليون دينار (51.33 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة قدرها 35 ألف دينار (114 الف دولار) وبنسبة 0.22%.



وبلغ صافي ايرادات الاستثمار للفترة الحالية 904 آلاف دينار (2.95 مليون دولار) مقابل 3.84 ملايين دينار (12.54 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 9، حيث تم إدراج إيراد بيع استثمارات البالغ 760 الف دينار (2.48 مليون دولار) في الأرباح المرحلة مباشرة وليس في بيان الدخل، وذلك حسب هذا المعيار المحاسبي الجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية المستلمة سيكون خلال الربع الثاني لهذا العام مقارنة باستحقاقها في الربع الأول من العام الماضي.



وبذلك حققت الشركة صافي أرباح للفترة الحالية 1.58 مليون دينار (5.16 ملايين دولار) مقابل 2.39 مليون دينار (7.81 ملايين دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم لهذه الفترة 8.57 فلوس مقابل 12.95 فلسا للعام الماضي. وصرح الرئيس التنفيذي سامي شريف، بأنه تم تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 على نتائج الربع الأول لهذا العام، وكذلك نتائج الربع الأول للعام الماضي بأثر رجعي لتكون قابلة



للمقارنة. وأضاف شريف ـ بصفته أيضا خبيرا اكتواريا ـ أن تطبيق المعيار الجديد من المرجح أن يؤدي في أول سنتين من تطبيقه إلى ظهور قفزات قد تكون ايجابية أو سلبية في الأرباح يتناقص حجمها مع مرور الوقت إلى أن تستعيد مستواها الطبيعي مع نهاية السنة الثانية من تطبيقها.



وقال: ان النجاحات التي نحققها جاءت نتاج جهود ضخمة بذلت في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط، حيث حازت الشركة من المجلة البريطانية المرموقة International Finance المؤسسة المختصة في إطلاق التصنيفات السنوية بمجالات الاقتصاد والأعمال جائزة «أكثر الحملات التسويقية ابتكارا في قطاع التأمين بالكويت للعام 2022»، وذلك لتميز الشركة بالحملات التسويقية على مدار العام. كما أطلقت الشركة تطبيقها الإلكتروني الجديد Kuwait_KIC على الهواتف الذكية، حيث تسعى الشركة الى توفير خدمات سريعة ومبسطة للمستخدمين، كما قامت الشركة بتكريم موظفيها المتميزين بحضور الإدارة التنفيذية ممثلة في الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات والفروع وموظفي



الشركة.



وأضاف شريف: إلى جانب الأرباح والأقساط مازالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتماني المميز من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفخورون باستمرار الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين، ومازلنا نتطلع إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة المقبلة لتمكين الشركة على مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تنتج عن التطورات الإقليمية والعالمية، وأنتهز هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في تحقيق أهدافنا من مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين.