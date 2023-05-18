أدعم المرأة الكويتية وقضاياها وأتشرف أني خضت الانتخابات في «مجلس 2006» حينما سمح لهن بممارسة حقهن الدستوري

الحكومة جادة في مكافحة المال السياسي وتطبيق القانون بمنع «الفرعيات».. والانتخابات الحالية أجواؤها صحية

ضرورة تعديل اللائحة الداخلية لانعقاد الجلسة لأهميته حتى لو لم تحضر الحكومة وسيكون ضمن مقترحاتي

لم أغب عن الساحة السياسية وكنت حاضراً في البرامج السياسية حينما تكون هناك موضوعات مهمة

لم أشارك بالانتخابات في الفترة السابقة لأسباب كثيرة منها استمرار التصادم بين المجلس والحكومة

أخوض الانتخابات اليوم بعدما تمت قراءة الساحة وتشاورت مع الكثير من أبناء الدائرة الأولى ووجود الكثير من الداعمين لي

مؤيد لإسقاط القروض لشريحة معينة ظُلمت بسبب تراخي البنك المركزي

السلطة التشريعية لا تقوم بدورها في الرقابة خصوصاً أن هناك جرائم طفت على السطح

حال وصولي إلى البرلمان سأعمل على زيادة رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة حرصاً على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين

إذا كانت هناك مخالفة من رئيس الحكومة أو الوزراء فسأستجوب أياً منهم متى ما ثبت تجاوز على الدستور.. وهذا حقي وكفله الدستور

المرحلة السابقة كان بها خلاف شديد إما بين النواب والرئاسة أو النواب والحكومة



أعده للنشر: ماضي الهاجري



شدد مرشح الدائرة الأولى النائب والوزير السابق حسين الحريتي على ضرورة إصلاح البنى التحتية والنهوض بخدمات الصحة والتعليم والإسكان، وتطوير الكويت وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري. وقال الحريتي، في لقاء صحافي، إنه لم يغب عن الساحة السياسية إنما كان حاضرا في البرامج السياسية حينما تكون هناك موضوعات مهمة، ولم يخض الانتخابات في الفترة السابقة لأسباب كثيرة منها استمرار التصادم بين المجلس والحكومة، مضيفا أنه يخوضها اليوم بعدما تمت قراءة الساحة وتشاور مع الكثير من أبناء الدائرة الأولى ووجد الكثير من الداعمين له. وبين أن المرحلة السابقة كان بها خلاف شديد إما بين النواب والرئاسة أو النواب ورئاسة الحكومة، مبينا أن السلطة التشريعية، ولا تقوم بدورها في الرقابة، خصوصا أن هناك جرائم طفت على السطح، وقال إنه إذا كانت هناك مخالفة من رئيس الحكومة أو الوزراء فسيستجوب أيا منهم متى ما ثبت تجاوز على الدستور، فهذا حق كفله الدستور بل هذا هو عمل النائب، معلنا أنه يؤيد إسقاط القروض لشريحة معينة ظلمت بسبب تراخي البنك المركزي، وإلى التفاصيل:



لماذا غبت عن المشهد السياسي طوال هذه الفترة؟



٭ لم أغب عن الساحة السياسية لكن المشهد السياسي غبت عنه وعن خوض انتخابات سابقة، ولكنني فزت في انتخابات 2006 و2008 و2009 ولم أغب أيضا عن تواصلي الاجتماعي وكنت حاضرا في البرامج السياسية حينما تكون هناك موضوعات مهمة.



أبتعد سياسياً ولا أسقط اجتماعياً



لكن ما الذي تغير الآن؟



٭ كان الجو في السابق غير مناسب لخوض الانتخابات، وقد يكون من أسبابها الانتخابات الفرعية ولي مقوله دائما أرددها ابتعد سياسيا ولا أسقط اجتماعيا كوني لا أحب الفرعيات لأسباب كثيرة وأيضا الجو غير مناسب منذ 2011 حتى المجلس الماضي واستمرار التصادم بين المجلس والحكومة.



شيك على بياض



هل تغير شيء بالنسبة لفرصك بالفوز بالانتخابات أو حظوظك بالدائرة الأولى؟



٭ اليوم تمت قراءة الساحة في الدائرة الأولى وتشاورت مع الكثير من أبناء الدائرة الأولى، وهناك الكثير من الداعمين لي، والمرحلة السابقة كان هناك خلاف شديد إما بين النواب والرئاسة أو النواب ورئاسة الحكومة، ثم انتقل الخلاف والصراع ما بين رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة التنفيذية، وأيضا حدثت انتهاكات كثيرة في السابق، هل من المعقول أن السلطة التشريعية تمكن رئيس الوزراء بالمزمع! بمعنى أنهم أعطوا رئيس الوزراء شيكا على بياض أنه لن يتم استجوابك لسنوات وهل هذا الأمر معقول!



جرائم طفحت على السطح



ما تقييمك للسلطة التشريعية في السنوات الأخيرة؟



٭ السلطة التشريعية نزل مستواها وهبطت كثيرا ولا تقوم بدورها في الرقابة للأسف، خصوصا ان هناك جرائم طفحت على السطح منها صندوق الجيش والصندوق الماليزي وقضايا كثيرة والكل شاهد تلك القضايا، وكذلك هناك تراخ من قبل النواب في تلك القضايا، كذلك السلطة التشريعية قد تعرضت للإهانة والتي هي أساس عملها الرقابة، ولكن الإهانة جاءت من رئاسة المجلس وبعض التصريحات غير المسؤولة من بعض النواب وما حصل من نواب 2020 والمؤتمرات التي حصل فيها من قيام رئيس السلطة التشريعية وتحدث بعبارات غير لائقة بحق رئيس السلطة التنفيذية سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد أمام وسائل الإعلام ويصفه بأنه خطر على الكويت وعلى المواطنين! وهنا لا أدافع عن رئيس الحكومة ولكن غير مقبول تلك العبارات لرئيس الحكومة الذي يمثل سمو الأمير.



مشورة القواعد الانتخابية



هل تدافع عن الحكومة؟



٭ أنا أدافع عن الحق وليس عن الحكومة وسبق أن انتقدت الحكومة وأنا وزير وهذا هو المطلوب، وقرار خوضي الانتخابات أتى بعد قراءة جيدة ومشورة قواعدي وناخبي الدائرة الأولى.



الخبرة اللائحية والدستورية



في حال وصولك للمجلس فلمن ستصوت في انتخابات الرئاسة؟



٭ سئلت هذا السؤال حينما ذهبت للترشيح لمن صوتي في حال وصولي إلى مجلس الأمة، وأكدت أن صوتي سيكون لأحمد السعدون ونائبه مرزوق الحبيني وبذلك تعاد الهيبة للرئاسة، لأن الرئاسة اهتزت في الفترة السابقة والتراشق بالعبارات تهز مكانة المجلس ورئاسته، وتصويتي للسعدون أتى بقناعة لامتلاكه الخبرة اللائحية والدستورية وفي تنظيم عمل المجلس، وسأكون مع أحمد السعدون لأني عاصرته ويستحق ذلك، والأخ مرزوق الحبيني لأنه يملك الرجاحة والعقل ويستحق ذلك ويجب إعادة الهيبة لمجلس الأمة، وإذا كانت هناك مخالفة تأتي من الحكومة سواء من الرئيس أو الوزراء سأستجوب أي منهم متى ما ثبت تجاوز على الدستور وهذا حقي وهذا ما كفله الدستور بل، هذا هو عمل النائب.



هناك قضايا تثار في كل مجلس، على سبيل المثال إسقاط القروض.. ماذا تقول عنها؟



٭ القروض مختلفة، فأنا مؤيد لإسقاط القروض لشريحة معينة التي ظلمت بسبب تراخي البنك المركزي، فعلى سبيل المثال مواطن أخذ قرضا بقيمة 30 ألف دينار وأصبح مطلوبا بأكثر من 120 ألفا بسبب الفوائد! ومن لم يصدق ذلك فأنا مستعد أن أحذف الأسماء وأعرض ما لدي وهذه حقيقة، وأتمنى من الحكومة هي من تقوم بعلاج هذه الحالة وغيرها من الحالات التي تعاني الكثير، وأتمنى من الحكومة ان تسقط القروض على تلك الشريحة بمكرمة أميرية ولن أقبل بإسقاط القروض عن التجار وغيرهم.



مركز مالي وتجاري



ما أهم ملامح برنامجك الانتخابي؟



٭ يجب تطوير الكويت والذهاب بها إلى مركز مالي وتجاري ولكن هناك بنية تحتية يجب علاجها في جميع القطاعات منها القطاع الصحي التعليمي والإسكاني وإصلاح الطرق، ومجلس الأمة هو الذي يشرع ويراقب وهذا ما سنعمل عليه بإذن الله تعالى، وللأسف الحكومة هي من تعطل وتهمل واجباتها تجاه الوطن والمواطن، وبشأن الاستجوابات فهي ليست بالضرورة أن تكون في مكانها الصحيح وبعض الاستجوابات أنا وقفت ضدها لعدم قناعتي بها، وهناك استجوابات نعم تستحق ذلك واليوم نحن في دولة نحتاج إلى عقلاء وأناس تعمل على ذلك، واليوم لا استطيع أن أقيم مجلس 2022 لأن المتسبب بتعطيل هذا المجلس هي الحكومة والمجلس قدم 3 قوانين والثالث منها لم يلد وللأسف، الحكومة ليست على قدر ما يريده المواطن الكويتي، واللوم يقع علي الحكومة وليس على نواب 2022.



زيادة رواتب المتقاعدين



في حال عرضت عليك حقيبة وزارية مرة أخرى، هل ستقبل بها؟



٭ حال وصولي إلى المجلس وإذا وفقت في النجاح وإذا عرضت عليّ حقيبة وزارية فلن أقبلها، لأنني أرى نفسي اليوم أن أكون مشرعا ومراقبا في مجلس الأمة وهذا ما سأكون عليه ولدي مواضيع مهمة يجب العمل على إقرارها وعلى رأسها رواتب المتقاعدين وزيادة الرواتب، وإن شاء الله الشعب الكويتي يختار من يمثله أحسن تمثيل، ويجب أن تعدل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة 97 حتى تنتهي جميع مشاكلنا والتي تنص على أن تعقد الجلسة حتى لو لم تحضر الحكومة وهذا أمامهم بإذن الله سيكون أيضا من ضمن مقترحاتي.



هل هناك مخاوف من بطلان المجلس القادم؟



٭ حل مجلس 2020 كان حلا صحيحا، وسمو الأمير ذكر الأسباب ومنها المصلحة العامة ومن بينها أيضا التراشق بين الرئيسين والتي تأتي أيضا تحت إطار المصلحة العامة والتراشق الذي وقع ترك مخاوف لكل أبناء الوطن وكان هذا أمرا غير جيد حينما تقال عبارة «أنت خطر على الكويت»، وأصلا هذا الأمر يعاقب بالقانون أصلا، وبالتالي أعتقد أن المجلس القادم سيحصن وهذا رأيي، والحكومة جادة في مكافحة المال السياسي وتطبيق القانون أيضا في موضوع منع الفرعيات والانتخابات الحالية أجوائها صحية.



الحق الدستوري



بمناسبة يوم المرأة الكويتية.. ماذا تقول؟



٭ أدعم المرأة الكويتية وقضاياها، وشرف لي أني خضت الانتخابات في مجلس 2006 حينما سمح لهن بممارسة حقهن الدستوري، فهناك قوانين كثيرة تتعلق بالمرأة منها الإسكان والأسرة والحضانة والنفقات، وبإذن الله أنني داعم لتلك القضايا وسبق وتلمست هذه القضايا من خلال عملي.



الإنجاز في المرحلة المقبلة



هل من كلمة أخيرة؟



٭ الكويت أصبحت في آخر الركب وهذا شيء مؤسف، واليوم هناك تقارير تؤكد أن الكويت وصلت لأرقام كبيرة جدا في الميزانية وتوفير أموال كثيرة، ولله الحمد لدينا المال والفكر لماذا لا نواكب تلك الدول التي سبقتنا؟! وآمل من الشعب الكويتي ان يختار من يمثله حق التمثيل في يوم 6 يونيو يجب ان يكون يوما تنتفض فيه الأمة لاختيار من يمثلها للإنجاز في المرحلة القادمة.