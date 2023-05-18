

مازالت تحركات أسعار الذهب العالمية في اتجاه متباين ما بين صعود وهبوط خصوصا بعد ملامستها لأدنى مستوياتها منذ مطلع شهر مايو الجاري خلال تعاملات أمس الأربعاء وسط التفاؤل الحذر حيال الوصول لاتفاق بشأن سقف الدين الأميركي.



وبحلول الساعة 11:10 صباحا بتوقيت غرينتش خلال تعاملات أمس، تراجع الذهب لمستوى 1991.9 دولارا للأونصة فاقدا مستوى 2000 دولار للأوقية، وأتت تلك التراجعات بعد أن ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال شهر حوالي 0.2%، بينما حققت زيادة بأكثر من 10.07% منذ بداية العام، كما ارتفعت بنسبة 9%على أساس سنوي وذلك منذ مايو 2022.



وقال خبراء إن أسعار الذهب سيحدد مسارها خلال الفترة المقبلة عاملان مهمان أولهما الوصول أو عدم الوصول لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي الأميركي، إضافة لتوجهات الفيدرالي حيال أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.



وبحسب تصريحات صحافية، أوضح رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، إنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي الأميركي الأسبوع الجاري بعد إجراء محادثات إيجابية بالأمس وسط التحذيرات من أن الموارد المالية للولايات المتحدة قد تعجز عن الوفاء بجميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو المقبل.



وعلى المدى القصير، رجح رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group، رائد الخضر، أن تستمر أسعار الذهب تحت الضغط والتراجع وسط التوقعات بالوصول لاتفاق بشأن سقف الدين الأميركي، وهو الأمر الذي سيحافظ على أكبر اقتصاد عالمي من الانهيار وبالتالي ستحسن شهية المخاطرة ومن ثم عودة الطلب على الأصول ذات العائد المرتفع بدلا من المعدن الأصفر.



وأشار إلى أنه بالرغم من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تستمر في السيطرة على الاقتصاد الأميركي، إلا أن أغلب التوقعات الآن تدعم الاستمرار في رفع الفائدة أو على الأقل تثبيتها وليس تغيير السياسة النقدية وسط تصاعد التضخم وهو ما سيتسبب في الضغط على أسعار الذهب من جديد.



وبرأي مخالف، رجح الخبير الاقتصادي ورئيس أبحاث السوق بشركة بيلون إيجيبت، طاهر مرسي، أن تتجه أسعار الذهب للتحرك العرضي المائل للصعود مع توجه الفيدرالي لخفض الفائدة أو تثبيتها خلال النصف الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن ذلك القرار سيقلل من قوة الدولار ويسمح للمعدن الأصفر باستئناف الصعود والوصول مجددا لمستوى 2080 دولار للأونصة الواحدة.



ويأتي ذلك تزامنا مع تضارب الآراء والتوقعات حول الاستمرار في رفع أسعار الفائدة أم لا مع استمرار زيادة معدلات التضخم بشكل قياسي حيث أكد أعضاء الفيدرالي على عدم النية في خفض الفائدة هذا العام إلا إنه في المقابل ترجح مؤسسات أبحاث عالمية ومنها «جي بي مورجان» والتي توقعت أن يفاجئ الفيدرالي بتخفيض الفائدة هذا العام بشرط دخول الاقتصاد نفق الركود.



وكان الفيدرالي الأميركي قد ترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام احتماليات رفع سعر الفائدة مستقبلا بعد أن كانت الأسواق تتوقع توقف رفع سعر الفائدة مطلع الشهر الجاري بمقدار 25 نقطة أساس.