قال الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئا للغاية في زيادة أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يكون خفضها بطيئا للغاية في الأشهر المقبلة.



وأعرب «ماسك» في مقابلة مع «سي إن بي سي»، عن قلقه بشأن الطريقة التي يتخذ بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي القرارات، حيث يحتاج إلى وقت طويل جدا للاستجابة.



وتابع بأن البيانات تصبح قديمة إلى حد ما، في إشارة إلى توقيت استجابة صناع السياسات، مضيفا ان الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئا في رفع أسعار الفائدة، ومتوقعا أن يكون بطيئا أيضا في خفضها.



كما أشار الملياردير الذي يمتلك أيضا شركتي «تويتر» و«سبيس إكس»، إلى أن الشركات التي تبيع سلعا فاخرة وباهظة الثمن، قد تشهد انخفاضا في الطلب خلال الأشهر المقبلة. وأضاف ان الأشهر الاثني عشر المقبلة ستكون صعبة على «تسلا» والشركات الأخرى من منظور الاقتصاد الكلي، بسبب زيادة أسعار الفائدة التي تقلل من ميزانيات المستهلكين. واستطرد: «يمكنك التفكير في رفع الفائدة على أنه نوع من الضغط على فرامل الاقتصاد، حيث يجعل الكثير من الأشياء أكثر تكلفة». وأردف: «لذا، إذا كانت مدفوعات السيارة أو الرهن العقاري الخاص بك تستهلك قدرا أكبر من ميزانيتك الشهرية، فسيكون لديك أموال أقل لشراء أشياء أخرى».



في الثالث من مايو الجاري، رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 5% و5.25%، وكانت هذه الزيادة العاشرة خلال ما يزيد قليلا على عام.