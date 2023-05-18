قال النواب الجمهوريون في الكونغرس الأميركي إن المشاكل القانونية المتزايدة للرئيس السابق دونالد ترامب من غير المرجح أن تؤثر على مسيرته نحو الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة، على الرغم من أنهم يخشون أن يكون حكم هيئة المحلفين الذي يثبت مسؤوليته عن الاعتداء على صحافية عقبة خطيرة أمام استعادة البيت الأبيض.



واعترف النواب الجمهوريون ان اكتشاف هيئة محلفين في نيويورك أن اعتداء ترامب على إي جين كارول، في منتصف التسعينيات هو أكثر خطورة وربما أكثر ضررا لموقفه مع الناخبين المتأرجحين من المعركة القانونية للرئيس الأسبق، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأميركية.



لكنهم أضافوا أن منتقدي الحزب الجمهوري الأكثر صخبا يتوقعون أن ذلك لن يؤذي ترامب بشكل خطير مع الناخبين الجمهوريين الأساسيين، الذين وقفوا إلى جانبه خلال العديد من عواصف النقد والجدل.



وقال السيناتور ميت رومني «لا أعلم أن ذلك يغير تقدمه في استطلاعات الرأي».



وحذر عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ويب جون ثون من أن حكم هيئة المحلفين الذي يثبت أن ترامب مسؤول عن الاعتداء على الصحافية قد يزيد من تدهور موقفه مع الناخبين المتأرجحين فقط.