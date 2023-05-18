ندى أبونصر



قام وفد من مجموعة المرأة الدولية برئاسة رئيسة المجموعة وحرم سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي بزيارة ميدانية إلى معرض أحمد الجابر للنفط والغاز في الأحمدي.



وكان في استقبال الوفد روان الجابر وآية دشتي اللتان اصطحبتا العضوات في جولة بأرجاء المعرض، وقدمتا لمحة عامة عن تاريخه منذ بدايته والذي سمي باسم سمو الشيخ أحمد الجابر الذي بدأ في عهده استخراج وصناعة النفط.



وأثناء زيارة صالات العـــرض استمتعـــت العضوات للمحة عامة غطت موضوعات متعددة مثل جيولوجية النفط والاستكشاف والاستخراج والتصدير، بما في ذلك التاريخ الكويتي والعواقب البيئية المدمرة لحرق آبار النفط أثناء الاحتلال العراقي، وتم عرض فيلم رباعي الأبعاد مدته 15 دقيقة، مع المؤثرات النارية.



وأبدت الزائرات إعجابهن الشديد بالإنجاز الهائل المتمثل في إطفاء حريق أكثر من 700 بئر نفط في 1991 خلال 9 أشهر فقط.



وفي ختام الزيارة، قدمت غادة شوقي درعا تقديرية نيابة عن المجموعة لممثلي معرض النفط والغاز.