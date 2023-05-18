



أعلن مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري أن تراخيص المقار الانتخابية التي أصدرتها أفرع البلدية بالمحافظات منذ انطلاق العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2023 بلغت 80 ترخيص مقر انتخابي. وقال المطيري: خلال الـ 12 يوما الماضية تم استخراج 80 ترخيصا للمقرات في جميع المحافظات إلى جانب 22 طلب ترخيص قيد المراجعة لاستكمال الأوراق ومن ثم إصدار الترخيص، مبينا أن المقار الانتخابية المرخصة موزعة على الدوائر الخمس، في العاصمة 35 ترخيصا، حولي 14 ترخيصا، الأحمدي 17 ترخيصا، الفروانية 6 تراخيص، الجهراء 6 تراخيص ومبارك الكبير ترخيصين.