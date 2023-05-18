بحث ودراسة أوضاع «مرادم النفايات» والإسراع في رفع تقرير بوضعها مع التركيز على الجوانب البيئية

مراجعة لائحة أبراج الاتصالات وطرح حلول للأشكال الظاهرة ومواقعها العشوائية في المناطق السكنية

تفعيل الخدمات الإلكترونية للبلدية عبر «سهل» وإضافة دليل الإجراءات للخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور



بداح العنزي



وجّه وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة قياديي البلدية بضرورة التفاعل والاهتمام بالشكاوى والملاحظات الواردة ومعالجتها.



جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الشعلة اجتماع اللجنة العليا للبلدية، وشدد خلاله على ضرورة التعاون مع الحملة الوطنية للنظافة «ديرتنا تستاهل» وعدم التهاون في تطبيق الجزاءات على الشركات المقصرة في أداء مهامها.



ودعا الشعلة إلى ضرورة إعداد آلية بشأن العربات المتنقلة والنظر في كيفية معالجة وضعها وانتشارها في المناطق السكنية بشكل غير منظم.



وأكد أهمية التركيز على لائحة أبراج الاتصالات والسعي لدراسة وضعها وطرح حلول للأشكال الظاهرة ومواقعها العشوائية في المناطق.



وركز الشعلة خلال اجتماعه على أهمية بحث ودراسة أوضاع مرادم النفايات، موجها إلى الإسراع في رفع تقرير يسلط الضوء على وضعها مع التركيز على الجوانب البيئية.



وتطرق الشعلة إلى أهمية تفعيل الخدمات الإلكترونية لبلدية الكويت عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» وإضافة دليل الإجراءات للخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور.