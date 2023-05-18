في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد مؤخرا في معرض الخيران مارينا ماركت، حيث قام بعرض الخدمات والمنتجات المصرفية والرقمية المبتكرة التي يقدمها البنك التجاري لجميع شرائح العملاء وكذلك آخر العروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك والتي عادة ما تلقى استحسان جمهور العملاء.



وقام فريق المبيعات المباشرة بالبنك بتعريف رواد المجمع الجديد في «الخيران» على عرض تحويل الراتب الذي يوفر مزايا متعددة وبطاقات ائتمانية وغيرها من العروض الخاصة بتمويل السيارات، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات العملاء كافة.



ومن المعروف أن البنك التجاري يحرص دائما على توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية والخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على جميع الخدمات والمزايا المرتبطة بخدمات البنك من خلال صفحة البنك على الإنترنت ومن خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية



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