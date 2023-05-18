أكدت الهيئة العامة للشباب وشركة بوينغ للطيران بالكويت حرصهما على تنفيذ أعمال مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال بهدف دعم رواد العمل الكويتيين في المجال التكنولوجي والتقني.



وقال نائب المدير العام لقطاع المشاريع الشبابية بالهيئة بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح للصحافيين أمس عقب الاجتماع الذي جمع الطرفين بمقر الهيئة برئاسة المدير العام للهيئة بالتكليف مشعل السبيعي إن الهيئة و«بوينغ» تعملان على مسارين بالمشروع هما الانشائي والتدريبي.



وأضاف الشيخ أن الطرفين اتفقا على المضي قدما بإنشاء مبنى المجمع بأسرع وقت ليكون مركزا تدريبيا يكسبهم مهارات ريادة الأعمال في المجال التكنولوجي والمعرفي وكذلك ليكون حاضنة لرواد الاعمال الحاليين بهذا المجال المهم ومسرعا لأعمالهم. وأوضح انه حتى الانتهاء من المبنى المقرر تشييده في منطقة مبارك العبدالله فإن الهيئة اتفقت مع «بوينغ» على عقد دورات تدريبية وورش عمل لهؤلاء الشباب لنقل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كوادر الشركة في هذا المجال الحيوي، مشيرا الى ان المشروع الرائد يستهدف دعم الشباب وتسهيل نجاحهم في مشاريعهم البرمجية والتكنولوجية الخاصة، مبينا انه يعد مكملا لمشروع «وادي الشباب» الذي تقيمه الهيئة منذ سنوات ويستهدف تزويد النشء من ذوي الاعمار الصغيرة حتى 18 عاما بهذه العلوم. من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة بوينغ الكويت مساعد الهولي إن الشركة تقدر هذه الفرصة للعمل مع الهيئة من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحسين بيئة الأعمال الشبابية في هذا المجال وتمكينهم من مواجهة التحديات المتوقعة.