قال نائب مدير عام جمعية النجاة الخيرية د.جابر الوندة إن أبرز توجهات الجمعية الاستراتيجية ومحددات رؤيتها المستقبلية هي الاهتمام بالإنسان بناء وتنمية وتطويرا، وتمكينا، ومن ثم كان اهتمامها بالتعليم والتدريب والتأهيل والتثقيف، والتوعية، والتربية بمفهومها الواسع الشامل.



وأشار الوندة إلى أن جمعية النجاة الخيرية تحرص على أن يكون لها حضور فاعل محليا، وتواجد إيجابي إقليميا، ونشاط نافع عالميا، مع التركيز على المشاريع الداخلية، حيث تستهدف الوصول إلى تنفيذ 70% من مشاريعها داخل الكويت و30% خارجها خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن الاستثمار في المستقبل حاضر بقوة في توجهات الجمعية الاستراتيجية، وكذلك السعي لتحقيق الريادة والتميز والإبداع من خلال التعاون مع الجميع.