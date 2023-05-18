بستكي: المبادرة تعكس حرص البنك على دعم المشاريع التنموية وترسيخ العمق الثقافي بالمجتمع



قدم بنك الكويت الوطني رعايته لمعرض أفضل مائة ملصق عربي «100/100» الذي تنظمه منصة الفن المعاصر «كاب» في مقرها بالشويخ لأول مرة في الكويت.



وتأتي هذه الرعاية بالتعاون مع استوديو شرف وتندرج في إطار حرص البنك على دعم الفعاليات الثقافية التي تسلط الضوء على أهمية الثقافة العربية وهويتها المرئية. وقالت مديرة التواصل الرقمي في بنك الكويت الوطني فرح بستكي: لطالما كان الوطني داعما ومشجعا للحركة الثقافية والفنية في الكويت، من خلال رعايته للمهرجانات والحركات الثقافية والتراثية المعاصرة لتعزيز الارتباط بتراثنا الفني المحلي والعربي.



ولفتت بستكي إلى أن التعاون مع ستوديو شرف دعم وإثراء للحياة الثقافية، ويأتي ضمن برنامج البنك لدعم الثقافة والفنون والتزامه تجاه المجتمع من حيث تشجيع المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الإرث الثقافي وتطويره من خلال فتح جسور تواصل بين الأجيال وإرساء التنمية الهادفة والمساهمة في تعزيز وترسيخ العمق والبعد الثقافي للمجتمع.



والمعرض عبارة عن منصة مستقلة للتصميم الغرافيكي وتقوم رؤيته على توثيق الثقافة البصرية العربية المعاصرة، من أجل إلهام وتعليم وربط المواهب الصاعدة، والأكاديميين والمحترفين ببعض، والمشاركة في إظهار وعرض منظور التصميم الغرافيكي العربي للعالم، والمشاركة في المسابقة مجانية بالكامل وتقام كل عامين، وتتكون لجنة التحكيم من محترفين وأكاديميين ومصممين مستقلين من المنطقة العربية يساهمون بوقتهم وخبراتهم بشكل تطوعي، ويتم عرض الملصقات الفائزة في معرض متنقل بالمنطقة العربية والعالم.



كما يهدف المعرض إلى توثيق الثقافة البصرية في العالم العربي وإبراز الفنانين العرب بما يتماشى مع القيم التي يحملها بنك الكويت الوطني. وتجدر الإشارة إلى أنه على هامش المعرض أقيمت ورشة فنية ضمت تصاميم لحصالة «الوطني» بعين الفنانين الذين أعادوا تصورها في تصميمات مستوحاة من الطوابع البريدية الكويتية وقد جرى عرضها لاحقا في المعرض، كما عرضت إعلانات قديمة لبنك الكويت الوطني مأخوذة من حقبة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. ويستمر المعرض حتى 6 يونيو المقبل، وتشكل هذه المناسبة تظاهرة فنية تشكيلية، حيث سيتم اختيار الملصقات من بين أكثر من 2500 مشاركة، ويعتبر المعرض فرصة حصرية لمشاهدة هذه الاختيارات الفائزة.