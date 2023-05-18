

أقيمت ورشة تدريبية لطلبة جامعة الكويت في كلية الطب بمقر الكلية بمنطقة الجابرية، وتناولت الورشة موضوع إعادة التدوير، وقدمها كل من سهيلة العطية، سعد الشامري وحنان الجويسر.



ويأتي تنظيم مثل هذه الأنشطة تماشيا مع خطة جامعة الكويت الإستراتيجية، وأهداف التنمية المستدامة في كيفية المحافظة على البيئة عن طريق إعادة التدوير، وتماشيا كذلك مع خطة الاستهلاك والإنتاج من خلال اتباع أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة، إضافة إلى الاستفادة من جميع الخبرات في هذا المجال، وتعليم الطلبة مهارات حياتية جديدة تنمي قيم الحفاظ على البيئة والاستفادة من الموارد المتوافرة من حولنا، حيث تعتبر عملية إعادة التدوير رسالة مجتمعية للمحافظة على البيئة من التلوث.



هذا وتسعى جامعة الكويت ممثلة بعمادة شؤون الطلبة «إدارة الأنشطة الثقافية والفنية» إلى تقديم الكثير من المواضيع التي تهم الطلبة، منها نشر ثقافة الاهتمام بالبيئة بين الشباب من خلال الورش التي تقدم مواضيع حول مهارات كيفية استخدام المخلفات وإعادة تدويرها وإدخالها في الاستخدامات اليومية.