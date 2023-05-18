أنعش الهلال آمال جاره النصر في المنافسة على اللقب عندما أرغم ضيفه اتحاد جدة المتصدر على التعادل 2-2 مساء الثلاثاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم.



وأنهى اتحاد جدة الشوط الأول متقدما بهدفين للبرازيلي إيغور كورنادو (9) وأحمد بامسعود (30) مقابل هدف لمصعب الجوير (41)، وكان في طريقه إلى العودة إلى جدة بفوز ثمين يعزز حظوظه في الفوز باللقب، لكن البرازيلي ميشال دلغادو أدرك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



وعزز الاتحاد، الساعي إلى اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2008-2009، موقعه في الصدارة برصيد 63 نقطة، لكن الفارق تقلص إلى 3 نقاط بينه وبين النصر الفائز على مضيفه الطائي بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو (52 من ركلة جزاء) والبرازيلي اندرسون تاليسكا (80).



وتبقى للاتحاد 3 مباريات أمام ضيفيه الباطن والطائي ومضيفه الفيحاء، فيما يلعب النصر مع ضيفيه الشباب والفتح ومضيفه الاتفاق.