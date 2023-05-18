الدوحة ـ فريد عبدالباقي



وجه مدرب منتخب قطر البرتغالي كارلوس كيروش ضربة موجعة باستبعاد المحترف القطري لنادي الجهراء عبدالكريم حسن من قائمة «العنابي» المشاركة في بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبلين.



ولم يكن حسن المستبعد الوحيد من القائمة، حيث فجر كيروش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس للإعلان عن خطط «العنابي» للمرحلة المقبل، العديد من المفاجآت باستبعاد أيضا ثلاثي السد أكرم عفيف والقائد حسن الهيدوس والحارس سعد الشيب.



وقال كيروش إن اختيار القائمة جاء بعد دراسة، مضيفا «كلمة استبعاد لا توجد في قاموسي، فأنا أستخدم الإدماج والتشارك ولدينا بعض اللاعبين ليسوا في المنتخب الآن، الأهم هو أن نتحدث عن إدماج لاعبين جدد، والمنتخب مفتوح للجميع فهو بيت من دون نوافذ»، مؤكدا أن الهدف الأسمى هو التأهل لمونديال 2026.



وعلمت «الأنباء» من مصادر أن السبب وراء استبعاد ثلاثي السد يرجع لاتفاق شفوي مع الجهاز الفني للسد بقيادة الإسباني خوانما ليو لمنحهم راحة سلبية قبيل مشاركتهم في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية خلال الفترة من 20 يوليو الى 5 أغسطس المقبلين، حيث يلعب السد ضمن المجموعة الثانية مع فرق الهلال السعودي والوداد المغربي والمتأهل الرابع من مباريات الدور التمهيدي.



إلى ذلك، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن انطلاق دوري نجوم QNB للموسم 2023-2024 في 17 أغسطس المقبل، وجاء الإعلان المبكر عن انطلاق الدوري، نظرا لارتباط «العنابي» بمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها الدوحة مطلع العام المقبل، فضلا على مشاركة فريق السد في بطولة كأس الملك سلمان.