قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمس إنه حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو، وأعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات عنيفة على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.



وقال فيصل تشودري، محامي خان، لـ «رويترز»، إن المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة دون جواز اعتقاله، والتي كان من المقرر أن تنتهي امس، لأن الادعاء طلب مزيدا من الوقت لتقديم تفاصيل قضيته.



وقال وزير الإعلام في إقليم البنجاب، أمير مير، امس إن المتهمين بشن هجمات على الجيش سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.



ولاحقا زعم خان امس أن الشرطة تطوق منزله، وأنه يمكن اعتقاله في أي وقت.



وقال عمران خان ـ في رسالة بالفيديو على موقع تويتر امس ـ «إن هذه ربما تكون أخر تدوينة لى قبل اعتقالي، لأن الشرطة طوقت منزلي»، وأضاف «أخشى أن تكون باكستان على طريق الدمار، وأخشى أنه إذا لم نستخدم عقولنا الآن، فإننا ربما نصل إلى النقطة التي لا يمكننا فيها لم شمل بلادنا».