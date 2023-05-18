مريم بندق



علمت «الأنباء» أن عجلة اختيار القياديين بدأت تسرع بالدوران بعد تعميم ديوان الخدمة المدنية استئناف التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، حيث التأم مجلس الخدمة المدنية أمس عند الساعة الثالثة عصرا بهدف الاطلاع على ملفات القياديين الذين استكملوا إجراءات الترشح. وقالت مصادر: نعمل على تجهيز ملفات بعض القياديين لسد الشواغر في بعض الوزارات علم منها «العدل» و«الصحة» وغيرهما إلى جانب الاطلاع على مطالبات جهات أخرى، مستدركة بقولها: تبقى إجراءات مجلس الخدمة المدنية في نطاق الترشيحات التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء. ومن ترشيحات وزارة العدل وليد عبدالله الغانم وكيلا مساعدا لشؤون قصر العدل، وعلي ياسين مال الله وكيلا مساعدا لقطاع المحاكم، وريا خالد الرشيدي وكيلا مساعدا لقطاع الشؤون والتطوير الإداري والتخطيط، ود.فهد مبارك الطاعن وكيلا مساعدا لقطاع شؤون الأسرة، وأحمد محمد الناجم وكيلا مساعدا للإدارة العامة للخبراء. ومن الأسماء الجديدة المطروحة لسد شواغر وزارة الصحة بعض رؤساء ومديري مكاتبنا الصحية في الخارج علم منهم ترشيح د.فيصل الصفي ود.خالد العبدالغني.

بالفيديو .. "التواصل الحكومي": حملة المشروعات السياحية لتنظيف وإعادة تأهيل شاطئ البلاجات ليستمتع الرواد بأجواء البحر



نشر مركز التواصل الحكومي، فيديو يوضح جهود شركة المشروعات السياحية التي بدأت بحملة لتنظيف شاطئ البلاجات، وذلك بهدف اعادة تأهيل المنطقة ليستمتع الرواد بأجواء البحر.