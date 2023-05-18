إلزام الجهات المانحة للقروض بالتسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار

عدم زيادة الأقساط الشهرية على الموظفين عن نسبة 40% من صافي الراتب وللمتقاعدين عن 30% من المعاش



مريم بندق

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا يقضي بمنع تحصيل فوائد من المستهلكين عند الشراء بالأقساط على ألا تزيد قيمة السلع المبيعة على 5 آلاف دينار و إلزام الجهات المانحة للقروض بالتسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية خلال 6 أشهر من صدور القرار، وعدم زيادة الأقساط الشهرية على الموظفين عن نسبة 40% من صافي الراتب والمتقاعدين عن 30% من المعاش وفيما يلي نص القرار:





















