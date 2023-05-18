دعت بلدية الكويت الجمهور إلى المشاركة في حملة النظافة التوعوية التي أطلقتها تحت عنوان (ديرتنا تستاهل) وتستمر شهرين ‏بهدف تكريس المشاركة المجتمعية لرفع مستوى النظافة في المحافظات الست.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري في بيان صحافي اليوم الخميس، إن وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة يولي اهتماما كبيرا بملف النظافة وسط إشراف مباشر من المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي ‏لمتابعة عمل إدارات النظافة في تطبيق لائحة النظافة بشأن المخالفات ومعالجة المظاهر السلبية.

وشدد المطيري على أهمية تفعيل الجانب التوعوي للحملة لتحقيق أهدافها ومن أبرزها توعية الجمهور بنظام مواعيد إخراج النفايات وآلية التعامل معها والتشجيع على الحفاظ على بيئة نظيفة لحياة جميلة وتعزيز مفاهيم النظافة الشامله وتكريس المشاركة المجتمعية.

وذكر أن الحملة تستهدف تكثيف اعمال النظافة لتشمل المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والأسواق العامة ومراقبة مستوى النظافة في المناطق الزراعية والشاليهات والجواخير وكذلك في المناطق الصناعية والحرفية.

وبين أن الجميع مدعوون للمشاركة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في الالتزام بإخراج القمامة في مواعيدها ووضعها في الحاويات المخصصة من خلال أكياس محكمة الإغلاق تسهيلا على عمال النظافة لرفعها بشكل انسيابي.

وثمن المطيري الدور الرقابي لمفتشي النظافة في المراكز بمختلف المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية وجهودهم الكبيرة المبذولة لمتابعة أعمال التنظيف يوميا.

وكشف عن تركيب 167 إعلان موبي للحملة بمرحلتها الثانية في مختلف طرق المحافظات متضمنة الرسالة الإعلامية الهادفة لرفع مستوى النظافة العامة لعكس الدور الذى تقوم به آليات والمعدات لخدمة النظافة العامة وضرورة تعاون الجميع في تحسين مستوى النظافة العامة.

وكانت البلدية أطلقت قبل يومين الحملة تحت شعار (ديرتنا تستاهل شارك معنا.. بيئة نظيفة..حياة جميلة) وتستمر حتى 13 شهر يوليو المقبل.