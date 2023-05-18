كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود الفائزين في مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم المتسابقة غزوة فالح سعيد العازمي لحصولها على المركز الأول- فرع نصف القرآن والمتسابق أيوب عايد خلف العنزي لحصوله على المركز الثالث فرع عشرين جزءا، مؤكدا أنه على الرغم من أن المتسابقين من أصحاب الهمم إلا أنهما من أصحاب الكمال والرزانة والثقافة.

وأشار الحمود خلال استقبالهما في مكتبه بقصر السيف الى أهمية هذه المسابقات في فتح المجال أمام الشباب والنشء الحافظين في التنافس الشريف بحفظ القرآن الكريم وحسن تدبره، لاسيما أن ذلك من الأعمال التي تعتبر من أولويات أهل الكويت الذين جبلوا على حب ودعم حلقات تحفيظ القرآن، مشيرا إلى أن القرآن الكريم مكون أساسي من مكونات الهوية الكويتية.

وأضاف الحمود أن اهتمام القيادة السياسية بالقرآن الكريم وحفظته هو الداعم المحفز للجميع من أجل منافسة إيمانية طيبة في رحاب الله داخل الكويت وخارجها وتحقيق المراكز المتقدمة، فضلا عن الدعم اللامحدود وتشجيع الشباب وحثهم على حفظ الكتاب الكريم وبذل كل الجهود اللازمة لخدمة ذلك الهدف العظيم.

ودعا الحمود إلى التفاعل والمشاركة في البرامج الدينية وحفظ القرآن الكريم لما فيه من خير للشباب والمجتمع، لاسيما الحفاظ على العادات الأصيلة وغرس القيم والأخلاق الحميدة.