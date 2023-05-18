التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اليوم الخميس، مع السفير دفع الحاج علي رئيس وفد جمهورية السودان إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ32 وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الشخصي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها يوم غد الجمعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

واستعرض رئيس وفد جمهورية السودان خلال اللقاء التطورات الراهنة على الساحة السودانية وقدم شرحا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق وجدد شكر وامتنان بلاده للإمدادات الطبية والجسر الجوي المستمر في إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ومساندته في محنته التي يمر بها.

من جانبه جدد الشيخ سالم الصباح التزام دولة الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار السودان وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه ومساندتها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل يفضي إلى حل الأزمة التي يعيشها شعبه الشقيق.

كما جدد وزير الخارجية الإدانة لما تعرض له مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم واستنكار دولة الكويت للهجمات والاعتداءات المستمرة على البعثات الدبلوماسية والمكاتب الفنية التابعة لها والتي تعد أعمالا منافية لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأعرب الشيخ سالم الصباح عن تقديره وامتنانه للسلطات المعنية في السودان للإجراءات التي قدمتها لتنفيذ عملية إجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان جراء الإشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي يشهدها وتقديم كافة التسهيلات لهم وتسخير كل الإمكانات لضمان عودتهم إلى الكويت سالمين.

كما تناول اللقاء أطر التنسيق المشترك حيال تعزيز العمل العربي المشترك لوقف التصعيد في السودان وحفظ أمن واستقرار شعبه الشقيق.