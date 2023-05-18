

أصدر الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بسبب «أزمة سياسية حادة»، وفق ما أعلنت الرئاسة امس غداة بدء النواب إجراءات لعزله.



وأصدر الرئيس اليميني المحافظ مرسوما حل بموجبه «الجمعية الوطنية بسبب الأزمة السياسية الحادة والاضطرابات الداخلية» وفق البيان الرسمي.



وبموجب القرار الذي أصدره امس، طلب لاسو من المجلس الوطني الانتخابي الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.



وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها رئيس إكوادوري الى حل البرلمان، وهي صلاحية دستورية يمكن استخدامها مرة واحدة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية.



ويتعين على المجلس، وفق الدستور، الدعوة في غضون سبعة أيام من حل البرلمان الى انتخابات تشريعية ورئاسية لاكمال الولاية الراهنة الممتدة أربعة أعوام.



والى حين انتخاب جمعية عامة جديدة، سيكون لاسو قادرا على الحكم عبر إصدار مراسيم تشريعية اقتصادية طارئة لكن بعد نيل تأييد المحكمة الدستورية.



وبدأت إجراءات عزل لاسو امس الاول وسط تصاعد أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات في الدولة الأميركية الجنوبية، وتفجر الغضب على نطاق واسع بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.



ودفع لاسو امس ببراءته «الكاملة، الواضحة، التي لا جدال فيها» أمام نواب البلاد التي تواجه سلسلة من الأزمات السياسية وأعمال العنف.

وتتهم أحزاب اليسار ذات الغالبية في البرلمان، المصرفي السابق لاسو (67 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 2021، أنه كان على علم بشأن فساد في شركات مملوكة للدولة، يتهم فيه صهره دانيلو كاريرا.



وقال لاسو عبر قناة التلفزيون العامة إن حل البرلمان «قرار ديموقراطي ليس لأنه دستوري فقط، بل لأنه يمنح الشعب الإكوادوري امكانية أن يقرر».



وقال الجنرال نيلسون بروانو قائد القوات المسلحة المشتركة في مقطع ڤيديو نشرته وزارة الدفاع، إن «القوات المسلحة والشرطة الوطنية تحافظان على احترامهما المطلق للدستور وستواصلان ذلك».