دينار للطرد أو البريد الممتاز من 1 كيلو حتى 15 كيلوغراماً ودينار ونصف الدينار للطرد من 15 إلى 30 كغم

نصف دينار للرزم البريدية حتى 2 كيلو وزيادة 200 فلس لكل مادة من نفس الفئة والوزن لصاحب العلاقة في اليوم نفسه



عبدالله الراكان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د.أحمد الحسيني أن الوزارة دشنت خدمة توصيل وإرسال الشحنات البريدية من وإلى مقر سكن العملاء.



وقال الحسيني، في تصريح صحافي، إن قطاع البريد باشر العمل على تفعيل خدمة توصيل وإرسال الشحنات البريدية الصادرة والواردة (الرزم البريدية) من وإلى مقر سكن العميل مقابل دفع مبالغ مالية رمزية بالإضافة إلى دفع الرسوم الجمركية المقررة من قبل الجهات المختصة دون الحاجة لحضوره في حال رغب العميل بالاستفادة من هذه الميزة.



وأكد الحسيني أن الآلية المتبعة لدى قطاع البر يد الخاصة بتسليم الشحن البريدية (الرزم البريدية) تتم عن طريق الرسائل النصية عبر kuwait post والتي تتضمن إعطاء العميل الحرية في اختيار آلية استلام الشحنة البريدية من خلال الدخول للموقع الإلكتروني المرفق بالرسالة https://kuwaitpost.moc.gov.kw وإتاحة الفرصة للعميل بحرية اختيار الآلية المناسبة من خلال الموافقة على التوصيل لمقر السكن مقابل تكلفة مالية رمزية أو اختيار عدم الرغبة في التوصيل ومن ثم يتم ترحيل الرزم إلى مكتب بريد المختص وفقا لعنوان السكن وفي حال عدم الاستجابة للرسالة خلال ثلاثة أيام عمل يتم ترحيل الرزمة لمكتب البريد المختص.



وأضاف أن خدمة توصيل الطرود والبريد الممتاز ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادم بعد التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.



وبين أن الوزارة تسعى دائما لتسهيل الإجراءات المتبعة لتسليم الشحنات البريدية وذلك من خلال تسهيل عملية دفع الرسوم والتي حددتها عبر الدخول لموقع https://kuwaitpost.moc.gov.kw واتباع الإجراءات المتبعة لإتمام عملية الدفع.



وأكد الحسيني أن العميل يستطيع معرفة حالة الشحنة البريدية الخاصة به وتتبعها من خلال الوسائل الرسمية التي حددتها الوزارة كالموقع الالكتروني KuwaitPost.moc.gov.kw أو الاتصال على الخدمة الهاتفية 1880545 بالإضافة إلى ذلك يقوم قطاع البريد بإرسال رسائل نصية للعملاء من خلال اسم المستخدم Kuwaitpost لإبلاغهم عن وجود شحنات جاهزة للتسليم ومن ثم استكمال إجراءات التخليص والتوصيل لتلك الشحنات عند موافقة العميل.



وأوضح الحسيني أن المبالغ الرمزية التي ستحصل مقابل الاستفادة من هذه الخدمة لا تشمل الرسوم الجمركية وهي كما يلي:

1 ـ دينار واحد عن الطرد أو البريد الممتاز من 1 كيلوغرام حتى 15 كيلوغراما، وفي حال ورود مواد أخرى للعميل أو العنوان المرسلة له البعثة البريدية من نفس الفئة والوزن في اليوم نفسه يضاف قيمة 400 فلس لكل مادة إضافية.



2 ـ دينار ونصف الدينار للطرد أو البريد الممتاز الأكثر من 15 كيلوغراما حتى 30 كيلوغراما، وفي حال ورود مواد أخرى من نفس الفئة والوزن لنفس صاحب العلاقة أو العنوان في نفس اليوم يضاف قيمة 600 فلس لكل مادة إضافية.



3 ـ نصف دينار للرزم البريدية حتى 2 كيلوغرام للمادة، وفي حال ورود مواد أخرى من نفس الفئة والوزن لنفس صاحب العلاقة أو العنوان في اليوم نفسه يتم إضافة مبلغ 200 فلس لكل مادة إضافية.



4 ـ 250 فلسا (ربع دينار) تدفع عند حضور العميل في مركز المسايل لاستلام الطرد أو البريد الممتاز بصفة شخصيه وذلك مقابل أجور فرز ومعالجة ومناولة.



وشدد الحسيني في ختام التصريح على العملاء من المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من مصدر الرسالة عبر الدخول للموقع الإلكتروني https://kuwaitpost.moc.gov.kw قبل التفاعل مع الرسالة حتى لا يكونوا عرضة للسرقة واختراق البيانات أو الاتصال على مركز الخدمة الهاتفية 1880545.