أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2023 الذي يلزم الجمعيات التعاونية بصرف 50% من مبلغ الزكاة الخاص بها، بعد موافقة الجمعية العمومية، إلى الغارمين الكويتيين.



ونص القرار على ان يسلم مبلغ الزكاة إلى لجنة الغارمين التي شكلتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات المعنية المختصة، ويسلم باقي المبلغ 50% إلى بيت الزكاة، ولا يجوز إخراجها إلى غيره من الجهات أو الأفراد.



ويأتي إصدار هذا القرار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء في توطين العمل الخيري ودعم المواطنين داخل البلاد، واستكمالا للحملة الوطنية للغارمين وتطلعات وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دعم ورعاية المواطن الكويتي ووضعه في مقدمة الأولويات.