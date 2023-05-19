



يسافر عميل سري في الاستخبارات الأميركية يدعى «توم هاريس» برفقة مترجمه إلى أفغانستان، من أجل تنفيذ عملية سرية ولكنهما سرعان ما يهربان من القوات الخاصة هناك بعد فضح العملية.



الفيلم من إخراج وتأليف: ريك رومان، بطولة: جيرارد باتلر، توم رايس هاريس، علي فضل، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 25 الجاري.

The Little Mermaid



في إطار من الخيال، توافق الحورية «آريل» على عرض محفوف بالمخاطر، حينما تذهب في مغامرة على أمل التحول إلى إنسانة بشرية والفوز بقلب حبيبها الأمير «إيريك» الوسيم.



الفيلم من إخراج: روب مارشال، بطولة: هالي بيلي، خافيير بارديم، ميليسا مكارثي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 25 الجاري.









