

يحل أرسنال ضيفا على نوتنغهام فوريست غدا السبت ضمن المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويحتل «المدفعجية» المركز الثاني خلف مان سيتي المتصدر بفارق 4 نقاط، مع تبقي مباراتين لأرسنال وثلاث لمان سيتي، الذي سيضمن اللقب حسابيا في حال تحقيقه فوزا واحدا، أو حتى بحال تعثر مطارده أرسنال في أي من مباراتيه المتبقيتين.



ويلعب ليفربول الخامس أمام أستون فيلا الثامن في مباراة يسعى من خلالها فريق المدرب يورغن كلوب إلى تحقيق الفوز وانتظار تعثر مان يونايتد الرابع الذي يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة.



وكان «الريدز» قد أعلن رحيل 4 لاعبين عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي بنهاية مدة عقودهم، وهم: جيمس ميلنر، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الغيني نابي كيتا، وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين.



وقال النادي في بيان «نستطيع التأكيد أن فيرمينو، كيتا، ميلنر وتشامبرلاين سيتركون النادي في نهاية عقودهم هذا الصيف».



وأضاف «سيتم تكريم هؤلاء على ملعب أنفيلد (في مباراتهم ضد أستون فيلا غدا السبت) بالإضافة إلى تكريمات أخرى لاحقا».



من جانبه، يلعب مان يونايتد أمام مضيفه بورنموث على أمل الحفاظ على موقعه المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وفي مباراة أخرى، يلعب ولفرهامبتون مع إيفرتون صاحب المركز السابع عشر الذي يصارع لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويلعب أيضا توتنهام أمام برينتفورد، وفولام أمام كريستال بالاس.