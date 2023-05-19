

تنتظر المتصدر بايرن ميونيخ قمة نارية أمام ضيفه لايبزيغ الثالث بـ 60 نقطة غدا في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم، في طريقه إلى اللقب الحادي عشر تواليا. يسعى العملاق «البافاري» الى مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الرابع تواليا والـ 21 هذا الموسم لتعزيز صدارته أمام مطارده المباشر وغريمه بوروسيا دورتموند. ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام دورتموند، وفي المرحلة الأخيرة الأسبوع المقبل يحل الأول ضيفا على كولن العاشر، ويلعب دورتموند مع ضيفه ماينتس.



وتفتتح المرحلة اليوم بمباراة فرايبورغ الخامس (56 نقطة) مع فولفسبورغ السادس (49). ويحل أونيون برلين ضيفا على هوفنهايم الرابع عشر غدا، كما يلعب فيردر بريمن مع كولن، وهرتا برلين مع بوخوم، وشالكه مع أينتراخت فرانكفورت.



فرنسا



تنطلق مساء اليوم منافسات المرحلة الـ 36 من الدوري الفرنسي بإقامة لقاء وحيد يجمع بين ليون وضيفه موناكو الذي يصارع للوصول إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، فيما يلعب غدا نانت مع مونبلييه، وليل مع مرسيليا في مباراة تهم الطرفين في إطار رغبتهما في التواجد بالمسابقات القارية.