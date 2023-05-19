







يحتفل برشلونة بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، عندما يواجه ضيفه ريال سوسييداد غدا في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.



وتمكن «البارسا» من حسم لقب الدوري قبل أربع جولات من نهاية الموسم، عندما تغلب على إسبانيول 4-2 الاحد الماضي، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 85 نقطة بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الريال.



ورغم أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لبرشلونة بعد حسم اللقب، فإن تشافي المدير الفني للفريق يريد تحقيق الفوز بهذه المباراة للاحتفال مع جماهيره باللقب، خاصة أن الفريق فشل في الاحتفال باللقب في مباراة إسبانيول بعدما قامت جماهير الفريق المنافس بالنزول لأرض الملعب بعد نهاية المباراة.



ويريد تشافي أن يحقق فريقه انتصاره الرابع على التوالي في مباراة سوسيداد، ومواصلة نتائجه الإيجابية مؤخرا، حيث خسر الفريق مباراة واحدة في آخر 11 مباراة بالدوري، علما بأن الفريق لم يخسر سوى في ثلاث مباريات في الدوري هذا الموسم.



في المقابل، يدخل ريال سوسيداد اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز لتعزيز تواجده في المركز الرابع، الذي يحتله برصيد 62 نقطة، لكي يقترب من حسم التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



ويسعى ريال سوسييداد لتحقيق الفوز من أجل العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية أمام جيرونا، كما يسعى الفريق أيضا لتفادي الهزيمة للمباراة السادسة على التوالي.



وتفتتح منافسات هذه الجولة اليوم عندما يلتقي قادش مع ضيفه بلد الوليد.



وفي مباريات أخرى غدا، يلتقي جيرونا مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع سلتا فيغو، وألميريا مع ريال مايوركا، وخيتافي مع إلتشي.