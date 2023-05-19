

بعد حسم نابولي لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، أصبح الصراع مقتصرا على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بجانب تفادي الهبوط. ويواجه ميلان مهمة شاقة في بلوغ البطولة القارية عندما يستضيف غدا سمبدوريا الذي هبط رسميا للدرجة الثانية ضمن الجولة السادسة والثلاثين.



ويتصدر نابولي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، ويحل يوفنتوس في مركز الوصيف (69 نقطة)، ثم إنتر ثالثا بـ 66 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الرابع، يليه ميلان في المركز الخامس برصيد 61 نقطة، والذي يبتعد بفارق نقطتين فقط عن روما صاحب المركز السادس و3 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز السابع الذي سيواجه فيرونا غدا أيضا.



ويلتقي كريمونيزي مع ضيفه بولونيا، بينما تنطلق الجولة اليوم بمباراة ساسولو مع مونزا.