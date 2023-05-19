القاهرة ـ ناهد إمام



أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية واحدة من وجهات الاستثمار المهمة التي توفر الكثير من فرص الاستثمار في قطاع إنتاج الوقود النظيف والهيدروجين الأخضر.



جاء ذلك خلال مشاركة جمال الدين في الدورة الثانية والثلاثين للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعقد بمدينة سمرقند بأوزبكستان، تحت شعار «الاستثمار في المرونة»، ضمن الوفد المصري المشارك برئاسة وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط.



وأضاف جمال الدين ـ بحسب بيان للمنطقة الاقتصادية امس ـ أن المنطقة تعد مركزا إقليميا للنقل البحري، وللخدمات اللوجستية، ومركزا صناعيا، وبوابة لحركة التجارة بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى خدمات تموين السفن بالموانئ التابعة للهيئة.



وتابع: ستطلق المنطقة الاقتصادية رسميا هذه الخدمة ـ تموين السفن ـ في غضون أيام استعدادا لتموين السفن بالوقود الأخضر خلال المستقبل القريب، مضيفا أن ميناءي السخنة وشرق بورسعيد شهدا وصول عائمات خدمات تموين السفن في المواقع المحددة لها بالتنسيق والتعاون مع هيئة قناة السويس وكبرى الشركات العالمية في هذا القطاع.



وذكر البيان أن مصر تبرز جهودها أمام الاجتماع السنوي للبنك في استقطاب الاستثمارات المتنوعة، خاصة مشروعات إنتاج الوقود الأخضر ومشروعات الطاقة النظيفة، وكذلك الجهود المبذولة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الشركات العالمية والرائدة العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، لإقامة هذا النوع من المشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة.



وجاءت مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية من خلال جلسة نقاشية أدارتها هايكا هارمجارت المدير العام لجنوب شرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي بعنوان Meet the Chairman، والتي دارت حول الصناعات المستهدف توطينها داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، خاصة صناعة السيارات، والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والدوائية، ومشروعات الوقود الأخضر، والصناعات المكملة للهيدروجين الأخضر من صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، ومحطات تحلية المياه والمحللات الكهربائية.



وأضاف البيان أن تلك الصناعات توليها الدولة المصرية والمنطقة الاقتصادية اهتماما كبيرا، حيث التركيز على أن تصبح مصر مركزا عالميا رائدا في هذا القطاع.



كما تطرقت الجلسة النقاشية للأعمال التي تتم بموانئ المنطقة، لرفع وتعزيز قدرتها التنافسية خاصة مع موقعها على البحرين الأحمر والمتوسط مرورا بالمجرى الملاحي الدولي قناة السويس الذي يخدم حركة التجارة الدولية، ومن ثم يتم التطوير في هذه الموانئ لإضافة قيمة مضافة للسفن المارة والعابرة خلالها.



وذكر البيان أن الجلسة النقاشية شهدت حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات من مختلف أنحاء العالم، ورجال الأعمال بدولة أوزبكستان إلى جانب ممثلي العديد من مؤسسات التمويل الدولية، الذين تفاعلوا مع رئيس المنطقة الاقتصادية ودارت نقاشات واستفسارات بشأن الحوافز التي تقدمها المنطقة وأيضا المشروعات المنفذة بالموانئ والمناطق الصناعية.



وعقب اختتام الجلسة الحوارية، التقى وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية، والتي قامت بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تصنيع الوقود الأخضر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تطرق اللقاء لمناقشات تفعيل التعاون والتنسيق على تحويل مذكرة التفاهم لاتفاقية إطارية تدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل.