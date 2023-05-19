عبدالعزيز الفضلي

في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس الأمة والمقررة إقامتها يوم 6 يونيو المقبل، دعا وكيل التعليم العام أسامة السلطان المناطق التعليمية إلى ترشيح 4 أعضاء من كل منطقة تعليمية لمتابعة تجهيز مقار الانتخابات والتي ستقام في المدارس التي حددتها الوزارة.



وطلب السلطان ترشيح مدير عام المنطقة ومراقب خدمات ومراقب تقنيات وإداري كمنسق للمنطقة إضافة إلى ترشيح المدير أو المدير المساعد من كل مدرسة ستكون «مقرا للانتخابات»، على أن يأخذ الأمر صفة الاستعجال وموافاتنا بالبيانات المطلوبة.



وعلى صعيد متصل، طلب وكيل القطاع المالي بالإنابة ونائب رئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لمقار انتخابات مجلس الأمة بوزارة التربية سعود الجويسر من وكيل التعليم العام الإيعاز لجهات الاختصاص للعمل على سرعة تزويد القطاع المالي بكشف تفصيلي بأسماء فريق العمل من القطاع والمناطق التعليمية لإضافته بلجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز لمقار انتخابات مجلس الأمة 2023م.