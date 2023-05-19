محمد الجلاهمة



أكد وفد حكومي فلبيني، احترامه الكامل للقوانين الكويتية، مضيفا أن هناك أكثر من 200000 عامل فلبيني يعتبرون الكويت بيتا ثانيا لهم، مؤكدا الحرص على تطور العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين.



جاء ذلك في ختام المباحثات الرسمية التي عقدها الوفد الفلبيني الزائر مع الجهات المعنية في الدولة بمقر وزارة الخارجية الكويتية خلال الفترة من 16 إلى 17 الجاري.



وأوضح الوفد أن جميع الإجراءات التي تتخذها سفارة الفلبين والحكومة الفلبينية هي فقط لضمان سلامة ورفاهية مواطنيهم، مؤكدين أن توفير الحماية لمواطني أي دولة في الخارج هو واجب راسخ للمكاتب القنصلية بموجب القانون والاتفاقيات الدولية. وأعرب أعضاء الوفد عن شكرهم لحكومة الكويت على حسن ضيافتها طوال زيارة الوفد التي استمرت يومين، مضيفين أن بلادهم ستظل منفتحة على الحوار البناء حول كيفية القيام بذلك بغرض معالجة المخاوف الحالية. وذكروا أن وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العمالة المهاجرة في بلادهم ترغب في طمأنة عمالتهم في الكويت وكذلك عائلاتهم بتوفير الدعم الحكومي الكامل لهم. وقد مثل الفلبين مسؤولون كبار من وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العمالة المهاجرة (DMW) بالإضافة إلى الوكالة الملحقة بها، إدارة رعاية العمال الأجانب (OWWA).



في السياق ذاته، قال مصدر مطلع ان المباحثات الأولية بشأن العمالة الفلبينية لم تسفر عن انفراجة قريبة، مشيرا إلى ان عددا من أعضاء الوفد غادر أمس وباقي الوفد سيغادر اليوم الجمعة، مشيرا الى ان الكويت ترفض الإملاءات التي ترغب فيها الفلبين وترفض كذلك التعديلات الخاصة التي تطلبها الفلبين لعمالتها، سواء تلك التي تناولها الوفد الزائر أو ما طرح في البرلمان الفلبيني. ولفت المصدر إلى ان القانون الكويتي بشأن العمالة ينظم آليات إقامة العمالة من مختلف الجنسيات، ومن غير الممكن سن قانون خاص لعمالة من جنسية بعينها.