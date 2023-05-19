بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء» أن منصة خاصة لتوظيف في الجمعيات التعاونية وفقا للبرتوكول الذي وقّع الأسبوع الجاري أصبحت شبه جاهزة للإطلاق العمل فيها خلال الفترة القليلة المقبلة وستكون رديفا لمنصة «فخرنا». وبين المصدر أنه بالتنسيق بين الهيئة ووزارة الشؤون واتحاد الجمعيات التعاونية وكذلك الجمعيات التعاونية سيتم تنظيم أيام مخصصة لعرض الوظائف الشاغرة في الجمعيات التعاونية للراغبين بالتوظيف. على صعيد آخر، أعلن مدير القوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي في حديث تلفزيوني أن المتقاعدين مسموح لهم بالتعيين مستشارين أو في الوظائف العامة في الجمعيات، لافتا إلى أن الهيئة تحرص أيضا على خلق فرص وظيفية للشباب الكويتي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع دورات تدريبية لهم في جميع المجالات.