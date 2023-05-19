دعا مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري الجمهور للمشاركة في حملة النظافة التوعوية التي اطلقتها البلدية تحت عنوان «ديرتنا تستاهل»، ‏بهدف رفع مستوى النظافة في محافظات الدولة.



‏وقال المطيري ان وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة يولي اهتماما كبيرا بملف النظافة واطلاق حملة توعوية تحت اشراف مباشر من مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي لمتابعة عمل ادارات النظافة واشغالات الطرق وفرقها الرقابية في تطبيق لائحة النظافة بشأن المخالفات ومعالجة المظاهر السلبية.



ولفت الى ان المنفوحي شدد على المسؤولين بأهمية تفعيل الجانب التوعوي للحملة لتحقيق الاهداف من ابرزها توعيه الجمهور بنظام مواعيد اخراج النفايات وآلية التعامل معها والتشجيع على الحفاظ على بيئة نظيفة لحياة جميلة وتعزيز مفاهيم النظافة الشاملة وتكريس المشاركة المجتمعية.



وبين ان الحملة تستهدف تكثيف اعمال النظافة لتشمل المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والاسواق العامة ومراقبة مستوى النظافة في المناطق الزراعية والشاليهات والجواخير وكذلك في المناطق الصناعية والحرفية، مشيرا إلى دعوة للجميع في المشاركة بحملة «فزعة النظافة» لرفع مستوى الوعي المجتمعي بالالتزام بإخراج القمامة في مواعيدها ووضعها في الحاويات المخصصة لها ومن خلالها ة أكياس محكمة الإغلاق تسهيلا على عمال النظافة اللي رفعها بشكل انسيابي.



‏وكشف عن أن إعلان موبي للحملة المرحلة الثانية تم تركيبه في مختلف طرق المحافظات ‏متضمنا الرسالة الإعلامية الهادفة لرفع مستوى النظافة العامة من خلال تركيب 167 إعلانا تعكس الدور الذي تقوم به آليات ومعدات لخدمة النظافة العامة وضرورة تعاون الجميع في تحسين مستوى النظافة العامة، قائلا إنه تم الانتهاء من تركيب ‏42 إعلان في محافظة العاصمة بالاضافة الى 39 إعلان بمحافظة حولي وكذلك في محافظة الأحمدي 25 إعلانا، و23 في محافظة الفروانية، و22 في محافظة مبارك الكبير، وبمحافظة الجهراء 16 إعلان موبي.